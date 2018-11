A Modica una giornata di studi dedicata a Franco Libero Belgiorno

Modica - l'emendamento di Agosta e il raggio di luna : Il consigliere di minoranza al Consiglio comunale di Modica , Filippo Agosta commenta l'approvazione di un suo emendamento in Consiglio al PRG

Consiglio comunale Modica : Medica vuole lo streaming : Il consigliere comunale del M5S di Modica , Marcello Medica interviene per chiedere al più presto le riprese televisive ma anche lo streaming

Modica - il Consiglio comunale approva le direttive per il Piano regolatore : Il Comune di Modica ha predisposto un bando per le riprese televisive del Consiglio comunale con una dotazione economica in grado di coprire le spese fino al 31 dicembre di quest'anno. L'importo a ...