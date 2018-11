A chi andrà il reddito di cittadinanza e a quanto ammonta l’assegno che verrà erogato

La tv delle ragazze 2018 - Alessandra Casella : "Hanno richiamato tutte - tranne me : perché?" : "Per questa nuova avventura abbiamo chiamato a raccolta le nostre ragazze storiche [...] che hanno risposto generosamente al nostro appello". Così Serena Dandini parla del ritorno de La Tv delle ragazze (da questa sera, in prima serata, su Rai 3), c'è solo un problema: tra le ragazze storiche del programma non è stata richiamata l'attrice Alessandra Casella, che faceva parte del cast alla fine degli anni Ottanta (indimenticabile la sua ...

Per L’Equipe - Cavani andrà in panchina : Psg col 3-4-3 : Rabiot non giocherà Cavani e Rabiot in panchina, Psg schierato col 3-4-3. Così questa mattina scrive L’Equipe, in linea con quel che si è visto nelle ultime due settimane: dal secondo tempo di Psg-Napoli in poi. Il quotidiano sportivo francese scrive che Tuchel non ha diretto alcuna seduta tattica e quindi dovrebbe mantenere il sistema utilizzato nelle ultime partite. Inoltre, giustamente, L’Equipe ricorda le parole ...

Callejon : 'Domani dobbiamo dare il 100%. L'ansia andrà via al fischio d'inizio' : José Maria Callejon, esterno azzurro, alla vigilia di Napoli-PSG è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. 'dobbiamo continuare così. L'importante sarà arrivare con la mentalità giusta, dare il 100% su ogni pallone e fare la partita come vogliamo noi. Come vedo il mister? Ancelotti è sereno, ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : chi è Elsa Laguna - il personaggio interpretato da Alejandra Meco? : Scopriamo di più su Elsa il personaggio interpretato Alejandra Meco, ex Teresa Sierra di Una Vita, regalandovi qualche spoiler sulla puntata di debutto.

Sollevamento pesi - Mondiali 2018 : Andranik Karapetyan chiede troppo e spreca - due ori cinesi negli 81 kg : Categoria 81 kg dei Mondiali di Sollevamento pesi nel segno dell’egiziano Mohamed Ihab Youssef Ahmed Mahmoud, bronzo a Rio nei 77 kg, che nello strappo di Ashgabat (Turkmenistan) solleva 173 kg (record mondiale), migliorando le precedenti prove a 165 kg e 170 kg. Seconda piazza per il cinese Xiaojun Lyu, che fallisce un tentativo a 170 kg, per poi piazzare la valida a 172 kg, mentre chiude terzo il connazionale Dayin Li, a quota 168 kg. ...

Stupra due fratellini - 86enne condannato ma non andrà in carcere : “Ormai è vecchio e malato” : John Joe Kiernan, classe 1932, è stato condannato per aver violentato due bambini dell’età di quattro e dieci anni ad Armagh nell’Irlanda del Nord. I fatti risalgono a quando l’anziano aveva circa trent’anni, negli anni Sessanta. E c'è da dire che l'uomo era già stato condannato per violenza su minore. Il giudice ha perciò deciso di risparmiargli il carcere...Continua a leggere

Le rivelazioni di Sandra Milo : "Ho problemi economici. Il mio ex marito mi picchiava" : Sandra Milo si racconta a Rai Radio 2. Festeggiati i 73 anni di carriera l'attrice fa un bilancio della sua vita e nel programma I Lunatici, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, rivela: Ho iniziato a 12 anni, ora ne ho 85, quindi sono 73 anni che lavoro. Un bel record. Il Paese in questi anni è cambiato moltissimo ed è giusto così. Il mondo si evolve, continuamente. Non c'è niente che resta fermo. Per certi aspetti è ...

Reddito di cittadinanza : “Ecco a chi andrà l’assegno di 780 euro” : Reddito di cittadinanza, brutte notizie. Stando a quanto rivelato in un’intervista al Corriere della Sera da Pasquale Tridico, docente di Economia del lavoro e consigliere del vicepremier Luigi Di Maio, l’assegno da 780 euro non andrà a tutti, ma solo a chi è in affitto, non è proprietario di casa, e ha un Isee pari a zero. “La misura sarà uniforme su tutto il territorio – ha detto Tridico al Corriere – Ma vorrei chiarire una ...

Alessandra Amoroso fa chiarezza : tutta la verità sulle nozze e i sui figli : La cantante finisce spesso al centro del gossip per voci su presunte nozze e gravidanze, ma, una volta per tutte, ha...

Bird Box - l’horror con Sandra Bullock a occhi bendati : Nell’era dei social e della sovra stimolazione sensoriale, non sembra un caso se il cinema vede in via di sviluppo una serie di pellicole in cui il pericolo e la sopravvivenza sono legati proprio a uno dei cinque sensi. Dopo il focus sull’udito (e il rumore) dell’inquietante “A Quiet Place” di e con John Krasinski e Emily Blunt, è il turno della vista. In “Bird Box”, infatti, il nemico non si vede e ...

chi è Alessandra Mastronardi : fidanzato - altezza - fiction : Alessandra Mastronardi è una delle attrici italiane più amate nel nostro Paese e all’estero. Classe 1986, è nata a Napoli, ma quando aveva solamente cinque anni si è trasferita a Roma. Nella Capitale ha terminato gli studi e si è iscritta alla facoltà di Lettere e Filosofia specializzandosi in Spettacolo. A soli 12 anni ha debuttato nella fiction Amico mio 2, del regista Giorgio Capitani, poco dopo ha partecipato a diverse altre serie tv, ...