70 anni di Carlo | Non sarò un Re ingerente | non sono stupido

Carlo d'Inghilterra : "Lo schiavismo britannico fu un'atrocità - è nostra vergognosa eredità" : Dopo le inedite dichiarazioni sul matrimonio con Lady D, Carlo d'Inghilterra torna a far parlare di sé, prendendo posizione sullo storico coinvolgimento della Gran Bretagna nel commercio di schiavi. "Fu una tremenda atrocità e un'enorme sofferenza inflitta, che ha lasciato una macchia indelebile nella storia mondiale", ha riconosciuto il principe.L'erede al trono, che il 14 novembre festeggerà il suo 70esimo compleanno, ha ...

Camilla diventa Regina : il piano di Elisabetta per lasciare il trono a Carlo entro tre anni : Camilla si prepara a diventare Regina, assumendo il ruolo destinato a Lady Diana. Secondo le ultime indiscrezioni infatti entro il 2012, Carlo diventerà reggente, assumendo i poteri di Elisabetta II. Di conseguenza Camilla assumerà il ruolo di consorte reale e, alla morte della Sovrana, diventerà Regina. Lo svela Robert Jobson, esperto di affari reali del Daily Mail, che ha svelto il piano segreto di The Queen per evitare l’abdicazione, ma ...

Carloforte. Tedesca di 61 anni uccisa da un fulmine a Nasca : Maltempo killer a Carloforte nel Sud Sardegna. Una sfortunata turista Tedesca di 61 anni è stata colpita da un fulmine. La

Morto a 89 anni l'attore Carlo Giuffrè : È Morto l'attore Carlo Giuffrè a 89 anni. Ne dà notizia l'edizione online di Repubblica. Giuffrè era nato a Napoli il 3 dicembre del 1928, avrebbe compiuto 90 anni fra un mese. l'attore di cinema e ...

Settant'anni di successi tra cinema - tv e teatro : chi era Carlo Giuffré : È morto nella notte Carlo Giuffré , grande attore di cinema e teatro, fratello minore di Aldo con cui iniziò a lavorare in coppia nel 1947. Nato a Napoli, il prossimo 3 dicembre avrebbe compiuto 90 ...

Principe Carlo - rivelazioni sul matrimonio con Lady Diana nel libro che celebra i suoi 70 anni : In occasione del compleanno del Principe Carlo, primogenito della regina Elisabetta ed erede al trono, uscirà la sua biografia. Il libro, che si intitola ‘Charles at Seventy: Thoughts, Hopes and Dreams’ è stato scritta da Robert Jobson, biografo ufficiale di Corte, per celebrare i 70 anni del Principe che cadranno il prossimo 14 novembre e molto presto verrà pubblicata a episodi sul Daily Mail. Contiene interviste e dichiarazioni ...

Morto Carlo Alberto Gemignani - protagonista delle notti genovesi degli anni '80 e '90 : Il patron di molti locali e organizzatore di eventi e spettacoli è scomparso dopo una breve malattia. Condividi: Fai clic per condividere su Facebook , Si apre in una nuova finestra, Fai clic qui per ...

Torino - i feriti di piazza San Carlo : "Chiederemo i danni al Comune" : Udienza preliminare nell'aula bunker del carcere delle Vallette Lorusso-Cotugno per i fatti di piazza San Carlo. Il 3 giugno 2017 a Torino, durante la proiezione della finale di Champions League ...

Roma - in via Condotti omaggio a Carlo Vanzina : emozioni lunghe 35 anni : La Città Eterna festeggia Carlo Vanzina. E lo fa con un doppio tappeto rosso: uno in via Condotti, circondato da 26 locandine dei suoi film più celebri, e l'altro, in serata, alla Festa del Cinema. ...

Chivasso consegna il premio alla carriera a Giancarlo Giannini : Il premio alla carriera è stato consegnato, oggi, giovedì 18 ottobre, all'attore Giancarlo Giannini dalla Città di Chivasso. Il riconoscimento gli è stato consegnato dal mani del sindaco Claudio ...

Compagni di scuola : 30 anni fa il film cult di Carlo Verdone - l'omaggio affettuoso del regista al cast Video : 'Il 16 ottobre del 1988 terminavo le riprese di Compagni di scuola - ha scritto Carlo Verdone in un post su Facebook - Trenta anni fa! Prima della fine 2018 farò qualcosa per ricordare questo bel film ...

50 anni dopo Federico Buffa racconta il pugno chiuso di Smith e Carlos : La memoria e l'impatto simbolico di quel gesto di 50 anni fa hanno ispirato decine di raffigurazioni, graffiti murari, quadri, rielaborazioni artistiche e fantastiche che in tutto il mondo hanno ...

Il pugno chiuso di Tommie Smith e John Carlos a Città del Messico - 50 anni fa : La storia della protesta alle Olimpiadi che rese i due velocisti americani uno dei simboli del Novecento The post Il pugno chiuso di Tommie Smith e John Carlos a Città del Messico, 50 anni fa appeared first on Il Post.

