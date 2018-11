7 cose da sapere sul referendum Atac dell’11 novembre : (Foto: wikipedia.org) Domenica 11 novembre i cittadini di Roma saranno chiamati a rispondere a 2 quesiti del referendum per dire la loro sul futuro di Atac, l’azienda di trasporto pubblico capitolino, fonte di disservizi senza fine, di scioperi a pioggia e di costi che, negli ultimi 9 anni, hanno raggiunto 7 miliardi di euro. Il referendum è stato lanciato dai Radicali italiani ed è di tipo consultivo, è quindi la raccolta di un parere non ...

5 cose da sapere sullo spettacolo teatrale su Kobane Calling di Zerocalcare : Le foto dello spettacolo Kobane Calling on stage, tratto da ZerocalcareLe foto dello spettacolo Kobane Calling on stage, tratto da ZerocalcareLe foto dello spettacolo Kobane Calling on stage, tratto da ZerocalcareLe foto dello spettacolo Kobane Calling on stage, tratto da ZerocalcareLe foto dello spettacolo Kobane Calling on stage, tratto da ZerocalcareAdattare un libro per il teatro è sicuramente possibile, ma è possibile anche portare a teatro ...

Colpo di scena coi problemi al display per Huawei Mate 20 Pro : 3 cose da sapere : L'esordio sul mercato del nuovo Huawei Mate 20 Pro è stato estremamente interessante, anche qui in Italia. Da un lato vendite e preordini che sono andati evidentemente oltre le aspettative del pubblico, dall'altro l'immediato rilascio di un aggiornamento con cui il produttore ha voluto dare subito un chiaro segnale agli utenti, come avrete notato da un nostro recente articolo. Allo stesso tempo, però, oggi 3 novembre occorre fare i conti con ...

L’Amica Geniale arriva su Rai1 : 10 cose da sapere sulla serie tv tratta dal romanzo best seller della misteriosa Elena Ferrante : Ancora poche ore e il romanzo L’Amica Geniale prenderà vita in televisione. Per i fan che non hanno visto i primi due episodi al Festival di Venezia o nella preview di tre giorni nelle sale cinematografiche italiane, l’attesa è finita. Le otto puntate dirette da Saverio Costanzo, tratte dal best seller di Elena Ferrante, andranno in onda in prima serata su Rai 1 a partire da martedì 6 novembre, quando saranno trasmessi i primi due episodi. Per i ...

Halloween - 31 cose da sapere sulla notte del 31 ottobre : LA DATAI CELTISAMHAINLA CHIESA CONTRO MARTIN LUTEROIL COSTUMEDOLCETTO O SCHERZETTOTRICK OR TREATLE MASCHEREPAURA DEL CLOWN?CONTEA DI MEATHTUTTE LE STRADE PORTANO A ROMABENEFICENZAMUMMINGL'AMORE SI TROVA A HalloweenRAGAMUFFIN DAYDRAG QUEEN HalloweenHalloween E DISABILIC’È CHI DICE È UNA STREGAJACK-O’-LANTERNZUCCAHalloween GALLESEI COLORI DI HalloweenLA TORTA DI HalloweenCARAMELLE AVVELENATENIENTE COLTELLI AD Halloween IN GERMANIABEEME, IL MIT PER ...

Chi è Francesco Specchia? Le cose che devi sapere sul giornalista : Politica e mass media sono i due fili conduttori della sua produzione giornalistica. Per Antenna 3 Nordest ha scritto e condotto Versus , esperimento di social-tv. Nel 2014, in onda su Reteconomy Sky ...

Halloween - le 10 cose da sapere sulla notte delle streghe - : Dall'origine della zucca intagliata, a quella dei travestimenti spaventosi, passando per i dati economici e gli "sprechi". Ecco una serie di curiosità sulla ricorrenza del 31 ottobre

Sciopero del 26 ottobre 2018 : cose da sapere : Le cose da sapere sullo Sciopero di oggi: gli orari delle agitazioni, le condizioni dei trasporti nelle città, le informazioni utili The post Sciopero del 26 ottobre 2018: cose da sapere appeared first on Il Post.

Riesplode il caso dei Samsung Galaxy S7 con striscia rosa verticale : cose da sapere il 24 ottobre : Ci sono alcune importanti novità che dobbiamo prendere in esame per quanto riguarda il Samsung Galaxy S7. Da alcuni giorni a questa parte, infatti, si registra un'impennata improvvisa di segnalazioni da parte di utenti che stanno riscontrando non pochi problemi con l'apparizione della striscia rosa verticale sul display. Un problema vecchissimo, al punto che le nostre ultime considerazioni sul tema risalgono addirittura allo scorcio iniziale del ...

Cefalea a grappolo : 20 cose da sapere : Dipende da una predisposizione geneticaÈ legata a una disfunzione dell’ipotalamoNon è causata dallo stressPuò essere episodica oppure cronicaCrea problemi anche nelle fasi intercriticheÈ diffusa fra i fumatori (ma non è originata dal fumo)È più pesante per chi già soffre di insonnia o depressioneIn fase attiva può essere ridotta grazie ad alcune accortezzeIn fase attiva è scatenata anche dall'esposizione a certi solventiNon passa se si smette ...

Lo sciopero generale del 26 ottobre : le cose da sapere : Venerdì ci sarà uno sciopero generale di tutte le categorie di lavoratori, pubblici e privati, compresi trasporti e scuola The post Lo sciopero generale del 26 ottobre: le cose da sapere appeared first on Il Post.

5 cose da sapere su Titans - la serie sui giovani supereroi Dc : Un progetto travagliatoI protagonistiToni più adultiLe polemicheLe altre serieIl 12 ottobre fa il suo debutto negli Stati Uniti la nuova serie tv sui supereroi Titans: pensata come la serie di punta della nuova piattaforma di streaming online Dc Universe, mette in scena appunto uno dei gruppi più noti di personaggi dei fumetti, quelli solitamente associati ai Teen Titans. Vedremo dunque Robin, Raven, Starfire e Beast Boy alle prese con diverse ...

Creme corpo per le pigre : tre cose da sapere : Creme corpo per le pigre: i prodotti Creme corpo per le pigre: i prodotti Creme corpo per le pigre: i prodotti Creme corpo per le pigre: i prodotti Creme corpo per le pigre: i prodotti Creme corpo per le pigre: i prodotti Creme corpo per le pigre: i prodotti Creme corpo per le pigre: i prodotti Creme corpo per le pigre: i prodotti Creme corpo per le pigre: i prodotti Creme corpo per le pigre: i prodotti Creme corpo per le pigre: i prodotti Creme ...

Cioccolato rosa : 8 cose da sapere : Ha poco più di un annoÈ naturaleÈ il Cioccolato di quarta generazioneHa un sapore di fruttaAppena arrivato in ItaliaLe forme al naturaleÈ leggermente più calorico del Cioccolato al latteÈ un affareLo abbiamo assaggiato come guscio del Bacio Perugina e del KitKat, e ora finalmente il Cioccolato rosa di cui tutti parlano si può provare al naturale. L’indirizzo è il primo (e al momento unico) in Italia: la boutique-chocolat Zaini di Milano ...