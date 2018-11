10 app per trovare la persona giusta in ogni occasione

Rovereto blocca lo show del trapper Drefgold : "È inadatto al Natale" : Ventun'anni e milioni di visualizzazioni su Youtube. Il trapper Drefgold , che ha scalato le classifiche con Booster , Occupato e Fortuna, ora è messo alle strette dai genitori di alcuni suoi fan. Il ...

domani sarà venerdì e questo vuol dire che ci saranno dei nuovi regali per i clienti Vodafone grazie al programma a premi Vodafone Happy Friday lanciato un bel po' di tempo fa.

Achille Lauro - attimi di panico al concerto del rapper : spray al peperoncino sul pubblico : attimi di panico al concerto del rapper Achille Lauro. Durante il live all’Alcatraz di Milano infatti, è stato spruzzato sulle prime file spray al peperoncino. Circa un centinaio le persone in fuga ma nessuno ferito in modo grave. Alcune decine di spettatori hanno riportato irritazioni alle vie respiratorie. Una ragazza è stata trovata in stato di choc. Dopo la fuga di alcuni spettatori e l’intervento del personale medico, il ...

Android - gli aggiornamenti non interromperanno più l’uso delle app : (Foto: Google) Gli aggiornamenti delle app sono un aspetto del sistema operativo Android ancora migliorabile. Quando il processo è gestito automaticamente dal Play Store, rischia di coinvolgere proprio l’app in uso, chiudendola in faccia all’utente; quando invece l’installazione è manuale, le app rischiano di rimanere indietro a versioni preistoriche. Tutto questo cambierà presto: grazie a una modifica dei servizi relativi al ...

X-Factor - per me un appuntamento immancabile. Ma - cara Sky - sei sulla cattiva strada : di Derek Per la nostra famiglia X-Factor è un appuntamento immancabile e oggetto di divertenti dibattiti. Anno dopo anno sono cambiati i giudici (a volte, ma solo a volte, sentiamo la mancanza degli sproloqui di Morgan), quasi mai i concorrenti vincitori o quasi diventano famosi, ma si è sempre rivelato uno show godibile. Però negli ultimi anni secondo me ha iniziato un pericoloso declino. L’ultimo live deve essere il campanello d’allarme ...

Giappone : a settembre contrazione del pil dello 0 - 9 per cento : ... che attesta un calo dello 0,9 per cento a settembre rispetto al mese precedente, quando invece l'economia era cresciuta dello 0,8 per cento su base mensile. Ha contribuito al declino il cattivo ...

Guai per appendino : Roma. Marco Chessa è un consigliere comunale atipico del M5s di Torino. Ha votato contro l’alleanza M5s-Lega a livello nazionale, era favorevole alle Olimpiadi e sulla Tav, di cui attende l’analisi costi-benefici, non ha un pregiudizio ostile. “Ma c’è da dire, e il discorso vale sia per la Tav sia p

Il nuovo operatore Iliad sta mietendo diversi successi, i clienti conquistati in soli 3 mesi sul nostro mercato hanno raggiunto i 2 milioni. Iliad ha stregato i consumatori, con offerte semplici e molto convenienti. Purtroppo non è esattamente tutto rosa e fiori, ed insieme ad una ricezione non perfetta ovunque (si appoggia sulla rete Wind-3),

Giro d’Italia 2019 : il percorso - le date - le 21 tappe e tutti i principali partecipanti : Il Giro d’Italia 2019 si preannuncia particolarmente stuzzicante e accattivante, la Corsa Rosa ormai giunta alla 102^ edizione regalerà sicuramente grandi emozioni perché si snoderà su un percorso molto interessante e variegato che esce anche dagli abituali schemi a cui eravamo abituati nelle ultime stagione. Addirittura tre cronometro ma molto impegnative, nessuna salita di rilievo fino alla dodicesima tappa, poi una seconda parte ...

Diffamò l'ex 'tronista' Giovanni Conversano? Confermata in appello condanna per Lele Mora : l'ex agente dei vip, durante due puntate di Pomeriggio cinque accusò Conversano di avergli rubato delle carte di credito, quando era ospite in casa sua.

Juventus-Manchester United : fischi per Mourinho - applausi per Pogba : TORINO - Un autentico boato e un lungo applauso ha accolto Paul Pogba al suo ingresso nell'Allianz Stadium e alla lettura delle formazioni prima di Juventus-Manchester Utd, gara valida per la quarta ...

TIM lancia una nuova tipologia di assistenza, tramite l'utilizzo di WhatsApp. Inoltre, pubblica i dati aggiornati a giugno 2018 sulla copertura LTE.

Milan - Gattuso in ansia per Higuain : “non sappiamo se ce la farà per il match con la Juventus” : Presentatosi in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Real Betis, Gattuso ha parlato anche delle condizioni di Higuain Obiettivo riscattare la sconfitta dell’andata, il Milan si presenta in Spagna provando a dimenticare il ko con il Real Betis arrivato a San Siro. I rossoneri devono fare i conti con molte assenze, ma Gattuso non vuole alibi in questo particolare momento della stagione, nonostante tra gli ...