Zone off limits per gli italiani | a Padova ora la gente ha paura

(Di mercoledì 7 novembre 2018) 24 ottobre scorso: il sindaco di, Sergio Giordani, comunica nella propria pagina Facebook che "sono state posizionate a partire dai due quartieri popolari le prime telecamere di un lotto che a breve triplicherà gli impianti di video sorveglianza in città. I punti di osservazione - fa sapere Giordani - da 200 passeranno a 600, attivi in tutte ledie collegati con le centrali operative delle forze dell"ordine. E" un investimento da 2 milioni e 500 mila euro. Sulla sicurezza dei cittadini facciamo parlare i fatti concreti". Già i fatti concreti.E i fatti concreti sono questi: le spaccate ain soli tre mesi sono state 38. Trentotto a cui si aggiungono le ultime due di queste ultime ore: l"ultima è avvenuta nel locale Gino"s di via Sorio a pochi passi dall"aeroporto. Qui nella notte tra sabato e domenica i ladri si sono introdotti con un piede di porco, hanno ...