Youth League | qualificazione vicina per la Juve | con lo United è 2-2

Youth League - Roma-CSKA Mosca 2-1 : Riccardi e Bouah decisivi - giallorossi secondi : Tre punti per compiere un importante passo in avanti in chiave qualificazione: è un successo prezioso quello ottenuto dalla Primavera della Roma nella quarta giornata della fase a gironi di Youth ...

Youth League - Napoli-Psg 2-5 : azzurri a due facce. Reagiscono - ma non basta : A Frattamaggiore, è come se avessero giocato due Napoli. Distratto e mai in partita il primo; aggressivo e feroce il secondo. Se la squadra di Baronio avesse affrontato il Psg con la rabbia messa in ...

Uefa Youth League - Barcellona Inter 2-1 : gol e highlights. Non basta Colidio : Altro giro, altro risultato senza vittorie: l'Inter cade in trasferta contro il Barcellona ed è ultimo nel suo girone di Youth League , un solo punto in 3 partite, i blaugrana guidano la classifica a ...

Uefa Youth League - Psg Napoli 0-0 : gol e highlights. Gli azzurri restano in corsa : La cronaca Partenza offensiva per il Paris Saint Germain, atteggiamento più accorto per il Napoli, schierato da Baronio con un 3-5-1-1. Dopo un primo tempo di controllo, l'occasione più importante ...

Youth League - brutto ko per la Juventus : 4-1 del Manchester United : Manchester, Inghilterra, - brutto ko per la Juventus in Youth League . Il Manchester United ha superato la squadra di Baldini per 4-1 centrando il terzo successo di fila e volando da solo in testa al ...

Youth League - Roma-Cska Mosca 3-1 : in gol Riccardi - Bouah - Eleev e D'Orazio : Soltanto una vittoria avrebbe tenuto viva la Roma in Youth League. E dopo due sconfitte e 7 gol subiti, il primo successo è arrivato. Con il 3-1 al Cska Mosca, la squadra di Alberto De Rossi si è ...