WhatsApp | nuova opzione per rispondere in privato alle chat di gruppo

Su WhatsApp gira una nuova campagna di phishing : Pare che su WhatsApp sia in atto una nuova campagna di messaggi di phishing che a volte richiedono diverse centinaia di euro per un "abbonamento permanente"

WhatsApp ha introdotto una nuova funzione : gli sticker : Sono delle emoji più grandi e personalizzabili, in uso già da tempo su altre applicazioni di messaggistica e ora anche su WhatsApp

Telegram sfida WhatsApp - ecco la "nuova" funzione proposta dall'applicazione di messaggistica : ... ha messo a segno un punto contro WhatsApp che potrebbe valere un primato WhatsApp è l'applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata in Occidente e, probabilmente, la più popolare al mondo. ...

WhatsApp : silenziare le chat con la nuova modalità Vacation Mode in arrivo : Gli sviluppatori di Whatsapp [VIDEO] sono sempre al lavoro per rendere più sicura ma anche più piacevole l'utilizzazione della famosa chat verde. Ecco perché, come messo in evidenza da diversi siti specializzati, si starebbe lavorando alacremente per introdurre la cosiddetta Vacation Mode e altre due modalita' altrettanto importanti, oltre alla possibilita' data all'utente ricevente di leggere i messaggi che vengono cancellati entro 7 minuti ...

WhatsApp - la nuova bufala via messaggio : come riconoscerla e i rischi : McDonald’s e le bufale: no, non parliamo delle mozzarelle del sud Italia ma delle cosiddette ‘fake news’ che ogni tanto (un po’ troppo di frequente negli ultimi tempi) circolano sul mondo del web. Avete presente quelle e-mail che arrivano di tanto in tanto sulla propria casella di posta dove vi promettono ponti d’oro, guadagni milionari oppure conti in banca – magari presso una filiale dove non siete mai ...

Cambia la funzione che consente su WhatsApp la cancellazione dei messaggi : nuova limitazione : Lo sviluppo di un'app popolare come WhatsApp non conosce soste e ci sono mille aspetti da dover prendere in considerazione in questo particolare contesto. Di recente ci si è soffermati molto sulla questione stickers, grazie anche alle anticipazioni che vi abbiamo riportato su queste pagine pochi giorni fa. Tuttavia, ci sono altri elementi sui quali è necessario concentrarsi e le novità di oggi 15 ottobre a mio modo di vedere potrebbero essere ...

WhatsApp - la nuova funzione per rispondere in fretta ai messaggi in entrata : WhatsApp, ecco la nuova funzione per rispondere in fretta ai messaggi in entrata WhatsApp, la nuova funzione per rispondere in fretta ai messaggi in entrata Dopo Ios WhatsApp ha deciso di fornire ...

WhatsApp Beta aggiunge la nuova funzione “Swipe to Reply” : i dettagli per Android : La versione Beta di WhatsApp è stata aggiornata presentando una nuova funzionalità chiamata “Swipe to Reply” che al momento è disponibile solo su piattaforma Android.Come ci si può aspettare dall’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, gli aggiornamenti del software sono una priorità per gli sviluppatori di WhatsApp per migliorare costantemente l’esperienza d’uso dell’utente.WhatsApp ...

WhatsApp pensa a nuova funzione : ... sarebbe allo studio per migliorare ulteriormente il livello di sicurezza del social network che viene usato da milioni di persone in tutto il mondo.

WhatsApp si serve della foto profilo : come funziona e come difendersi da questa nuova truffa : WhatsApp è sicuramente l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata nel mondo, anche se ultimamente sta venendo insidiata da Telegram. come spesso accade, questa piattaforma è utilizzata per delle truffe, soprattutto a chi non ha molta ...

WhatsApp - nuova funzione per le notifiche di immagini : tutti i dettagli : Whatsapp, arriva una funzione rivoluzionaria che fa felici gli utenti. Fonte foto: tecnoandroid.it Whatsapp, nuova funzione per le notifiche di immagini: tutti i dettagli Al giorno d'oggi Whatsapp è ...

Dopo Momo è la volta di Olivia - la nuova minaccia per WhatsApp : Dopo Momo, che ha creato non pochi fastidi alle chat di WhatsApp, ecco arrivare Olivia che fingendosi amica di un amico prova a sottrarre i dati degli utenti.