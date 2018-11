WhatsApp | come scoprire se ti tradisce

Invisibili su WhatsApp - ecco come fare : Diventare 'invisibile' su WhatsApp non è più impossibile. Gli utenti più informati, infatti, sanno già che è possibile 'sparire' temporaneamente dall'app di messaggistica istantanea per evitare che ...

Dal meteo alle app spia : come restare informati su WhatsApp e Telegram : La situazione in tempo reale, a cura della Protezione Civile. E le altre novità per usare la chat come canale informativo

WhatsApp - come entrare nelle chat invisibili e non mostrare gli accessi : WhatsApp, ecco come tutelare la propria privacy Foto WhatsApp, come entrare nelle chat invisibili e non mostrare gli accessi Gli utenti che utilizzano l'app di messaggistica, WhatsApp, conoscono alla ...

Come inviare gli adesivi WhatsApp su Android e iPhone : tutti gli sticker disponibili in lista : Non si fa che parlare degli adesivi WhatsApp, gli sticker che sono giunti in questa settimana sull'applicazione di messaggistica nella sua versione Android e pure per iPhone. Più di qualcuno si sta ora chiedendo Come inviarli nelle chat singole e di gruppo e pure Come è possibile aggiungerne sempre di nuovi, magari stupendo i nostri interlocutori. Partiamo da una guida esaustiva su Come inviare gli adesivi WhatsApp da dispositivo Android. La ...

WhatsApp Adesivi E Sticker : Cosa Sono? Come Si Usano? : Gli Adesivi arrivano finalmente su WhatsApp Beta: ecco Come funzionano. WhatsApp introduce gli Adesivi su Android e iOS: Come si Usano? Download Adesivi E Sticker WhatsApp: Come usarli nelle chat WhatsApp ha annunciato il rilascio di una nuova funzione che consente agli utenti iOS e Android di usare gli Sticker, ossia gli Adesivi, nelle varie chat. Grandi novità […]

Gli adesivi arrivano finalmente su WhatsApp Beta : ecco come funzionano : Dopo una lunghissima attesa sono finalmente in rollout gli adesivi per WhatsApp, che vi permetteranno di dare nuova vita ai vostri messaggi. L'articolo Gli adesivi arrivano finalmente su WhatsApp Beta: ecco come funzionano proviene da TuttoAndroid.

In distribuzione gli adesivi WhatsApp dal 25 ottobre per Android e iOS : come utilizzarli : Dopo una lunghissima fase di sviluppo, gli adesivi WhatsApp cominciano ad essere uno strumento di comunicazione utile e divertente da integrare nelle chat dell'applicazione di messaggistica. Nel corso delle ultime settimane, gli avvistamenti degli ormai noti sticker si erano moltiplicati ma solo in queste ore possiamo confermare con certezza che il rilascio della funzione è partito, anche se con estrema lentezza in particolare per Android ma ...

WhatsApp - ecco come entrare in chat da invisibili : A volte diventare invisibili su WhatsApp è l’unico modo per evitare che alcuni contatti ci disturbino o controllino le nostre connessioni. Per ‘sparire’ dalla famosa app di messaggistica, esistono tuttavia una serie di piccoli accorgimenti davvero semplici da applicare. Per prima cosa, è sufficiente andare in Impostazioni/Account/Privacy e toccare la voce ‘Ultimo accesso’. Impostando questa opzione su ...

Come stampare da WhatsApp : Oltre ad essere un valido strumento di comunicazione, WhatsApp permette di scambiare immagini, video, fotografie e vari tipi di documenti. In questa guida odierna vi spiegheremo nel dettaglio Come stampare da WhatsApp, magari un PDF leggi di più...

In bellezza l’ultima truffa : cofanetto Lancôme beauty 2018 in regalo su WhatsApp in odor di bufala : Si può parlare di bufala e truffa del cofanetto Lancôme beauty 2018 allo stesso tempo: il noto brand regalerebbe su WhatsApp un suo box di prodotti attraverso il proliferarsi di una nota virale diffusa di chat in chat ma l'azienda di cosmetici non c'entra nulla con la comunicazione, anzi in queste ore sta subendo un deciso danno di immagine proprio a causa di quanto diffuso sull'applicazione di messaggistica. Non è la prima volta che accade: ...

Come inviare messaggi WhatsApp a numeri non in Rubrica : Volete sapere Come inviare messaggi WhatsApp a numeri non inseriti in Rubrica e senza che dobbiate per forza memorizzarli? Ecco la soluzione inviare un messaggio WhatsApp anche ad un numero non memorizzato nei contatti WhatsApp contata oltre 1 miliardo e mezzo di utenti e diverse volte mi è capitato di iniziare una chat WhatsApp senza […]

