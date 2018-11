Web tax | ecco tensioni e proroghe fra gli Stati dell' Unione europea

Cosa prevede la Web tax per tassare i colossi tecnologici in Europa : (Immagine: pixabay) Domani, 6 novembre, a Bruxelles si terrà l’Ecofin (Consiglio di economia e finanza) alla presenza di tutti i ministri dell’economia dei ventotto Paesi dell’Unione Europea. All’ordine del giorno c’è la discussione sulla cosiddetta web tax, ovvero l’imposta sui servizi digitali voluta dall’Unione per tassare i ricavi dei colossi tecnologici in Europa a partire dal 2019. Di questa tassa si parla ormai da molti mesi ed è una ...