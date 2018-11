Warframe | l' espansione Fortuna è in arrivo questa settimana su PC

Warframe : l'espansione Fortuna è attesa per il mese prossimo su PC : Digital Extremes annuncia che la corposa espansione open world di Warframe, Fortuna, sarà lanciata in tutto il mondo per PC a novembre, mentre le versioni Xbox One e PS4 giungeranno "subito dopo", riporta Eurogamer.Fortuna è stata rivelata per la prima volta in occasione della terza edizione del TennoCon di Warframe che si è tenuta a luglio di quest'anno, e sembra davvero promettente. Fortuna è completamente open world: si snoda tra i ...