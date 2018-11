Wall Street trascina al rialzo anche Piazza Affari

Wall Street approva l'esito delle elezioni di metà mandato : L'idea degli investitori è che le due fazioni opposte possano trovare un accordo per un'agenda politica favorevole all'economia. Il Dow Jones guadagna lo 0,6% a 25.788,46 punti in avvio, mentre l'...

Midterm - Wall Street in lieve rialzoAi mercati non dispiace il pari : I future sugli indici di Wall Street sono in leggero rialzo dopo i risultati delle elezioni Usa di Midterm, che vedono i democratici riprendersi la Camera e i repubblicani rafforzarsi al Senato Segui su affaritaliani.it

Elezioni Usa di midterm : come reagirà Wall Street : Le Elezioni di metà mandato (che rinnovano la Camera e un terzo del Senato Usa) non sono a impatto zero sui mercati finanziari. I listini aspettano i risultati elettorali per rispondere a una sola domanda: alla Casa Bianca nei prossimi due anni ci sarà un Trump forte oppure un Trump indebolito?...

Positiva Wall Street : DJ chiude a 0 - 76% : 23.29 Chiusura in positivo per Wall Street nel giorno delle elezioni di Midterm. Il Dow Jones ha guadagnato lo 0,76% chiudendo a 25.462,85, mentre l'indice Nasdaq ha preso lo 0,64% a 7.357,95 punti. Infine, lo S&P 500 guadagna lo 0,63% arrivando a 2.755,45.

Elezioni Usa di midterm : come reagirà Wall Street : Questo impedirebbe a Trump di varare gli stimoli all'economia e dirotterebbe le sue forze soprattutto sul fronte della politica estera dove ha mano più libera. Dunque anche sulla guerra commerciale ...

Wall Street Elezioni Midterm : 5 Titoli per un BUY in contropiede : Trattasi di uno scenario che potrebbe frenare le politiche di Trump, ma secondo Zacks non detto che ciò porti a ripercussioni negative sul mercato azionario ed ancor di più sull'economia reale ...

Trump vince? L'Orso va in letargo Ma se perde - Wall Street scende : Investitori prevedono che i Democratici vincano alla Camera e i Repubblicani al Senato, se però tenessero entrambi i rami del parlamento il rally di fine anno potrebbe essere anticipato Segui su affaritaliani.it