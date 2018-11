Voto Usa | i democratici si riprendono la Camera | che cosa cambia per Trump

Effetti del Midterm/ Gli Usa al Voto non decidono solo su Trump : Sarà un fallimento totale anche quello di Trump, giacché Kim Jong-un, per nessun motivo al mondo, si spoglierà delle sue testate nucleari. Lo splendido libro di John Mearsheimer, Verità e bugie nella ...

Borse in attesa del Voto Usa. A Piazza Affari brilla Intesa dopo conti : Nuovi segnali di rallentamento per l'economia della zona euro In Europa sono emersi nuovi dati che testimoniano il rallentamento della congiuntura. L'indice pmi servizi dell'Eurozona ad ottobre è ...

EUR/USD al palo : come si muoverà il cross dopo il Voto Usa? : ... l'idea è che lo stesso non avrà particolari impatti sull'euro-dollaro, visto che non sono previsti interventi sul costo del denaro nè novità di rilievo sul fronte della politica monetaria. Infine, ...

Gli Usa al Voto per le midterm : un referendum su Trump - : Si vota oggi negli Stati Uniti per le elezioni di metà mandato che si sono di fatto trasformate in un vero, primo e fondamentale referendum su Donald Trump

Usa - al via il Voto per il Congresso L'America si esprime su The Donald : Stati Uniti alle urne per le elezioni di Midterm. I cittadini sono chiamati a rinnovare i loro rappresentanti al Congresso in un voto che è considerato un referendum su Donald Trump, in un Paese profondamente diviso. Due anni dopo quella sera dell'8 novembre 2016 Segui su affaritaliani.it

Borsa : Europa in rosso attende Voto Usa : ANSA, - MILANO, 6 NOV - Borse europee in rosso a metà seduta, con Piazza Affari che cede lo 0,6%. Peggio di Milano fa solo Madrid, che perde lo 0,9%. In calo anche Londra , -0,48%, , Parigi , -0,28%, ...

Elezioni Midterm Usa 2018 - l'appello al Voto delle star - Sky TG24 - : Da Oprah Winfrey a Taylor Swift, da Jane Fonda a Brad Pitt, il mondo dell'entertainment americano si mobilita per spronare gli elettori, soprattutto i giovani, a recarsi alle urne, in un'elezione che ha quasi il valore di un referendum su Donald Trump

Borse Asia incerte in attesa Voto Usa : Gli investitori vogliono capire come il voto negli Stati Uniti influenzerà la politica del presidente Donald Trump, specie sui negoziati con Pechino in tema di commercio internazionale. I futures, ...

Usa al Voto. Trump : America di nuovo rispettata. Dem avanti in sondaggi. Facebook blocca 115 account : Un precipizio da cui pian piano l'America è risalita, ha detto l'ex presidente, sottolineando come l'economia e l'occupazione hanno iniziato a crescere negli ultimi 21 mesi del suo mandato: "Dove ...

Bond - azioni - valute - quale impatto avrà il Voto negli Usa sui mercati? : Soprattutto se l'economia Usa dovesse continuare a beneficiare dello stimolo fiscale, in caso di affermazione repubblicana, o quantomento di un piano di rilancio infrastrutturale, possibile in caso ...

Borse incerte in attesa del Voto Usa. Settimana cruciale per la Manovra - spread stabile : MILANO - Giornata incerta per le Borse europee, che chiudono in recupero ma senza dare una sferzata netta all'orientamento di debolezza. Milano termina gli scambi in calo dello 0,56%. Contrastate le ...

Usa al Voto Midterm - il primo vero referendum su Trump : Trump ci arriva forte dei dati positivi registrati dall'economia Usa e in particolare dall'occupazione. Una parternità che il suo predecessero Barack Obama, sceso in campo a dar manforte ai ...

Usa : Midterm - per 7 su 10 sarà un Voto su Trump