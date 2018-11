Voto di Midterm negli Usa | ecco chi sono tutti i volti nuovi

L'approvazione del decreto Sicurezza e il Voto alle midterm. Di cosa parlare a cena : Il tema è Donald Trump? Va bene, il Foglio vi ha dato le cartucce per giudicare, analizzare, capire cosa succederà. La non vittoria di nessuno lascia comunque i giochi aperti tra due anni, ma tutti gli osservatori concorrono nel dire che nel campo democratico a mancare non sono i voti reali e potenz

Midterm : è record - 113 milioni al Voto : Midterm record . Gli americani che hanno votato alle elezioni di meta' mandato - secondo le stime preliminari - sono stati 113 milioni, o il 49% degli elettori registrati. Si tratta delle prime ...

Ecco perché Trump può essere soddisfatto del Voto di Midterm : Nonostante la conquista della Camera da parte dei Democratici, il voto di Midterm appena espresso negli Stati Uniti non è certo un insuccesso per Donald Trump, che può anzi ritenersi soddisfatto per diversi ordini di motivi.Il primo è di carattere tecnico-statistico: tradizionalmente, le elezioni di Midterm risultano "antipresidenziali", sfavorevoli cioè all'inquilino in carica alla Casa Bianca. Esattamente a ...

Voto di Midterm : Usa e Russia più lontane : Il Voto di Midterm negli Stati Uniti allontana la possibilità di una normalizzazione dei rapporti con la Russia. Euronews ha parlato con Sergey Karaganow che è stato consigliere per la politica estera del presidente Vladimir Putin.

Dollaro in calo su timori stallo in politica Usa dopo Voto midterm : Dollaro in calo nei confronti delle principali valute sulla scia del risultato del voto di midterm negli Usa che ha visto i Repubblicani mantenere il controllo del Senato ma i Democratici guadagnare ...

Borsa : Asia fiacca dopo Voto Midterm Usa : ANSA, - MILANO, 7 NOV - Mercati Asiatici e dell'area del Pacifico con intonazione marginalmente negativa ma senza particolari strappi dopo il risultato delle elezioni di Midterm negli Stati Uniti: ...

Voto di Midterm : il Senato resta repubblicano : Il 56% degli americani pensa che gli Stati Uniti stiano andando nella direzione sbagliata, e il 55% disapprova la linea scelta dal presidente Trump, contro il 44% che invece lo approva. I risultati iniziali delle elezioni Midterm, però, segnalavano la tenuta dei repubblicani almeno al Senato, ma in difficoltà alla Camera. Sono i primi dati pubblica...

Midterm - Voto su Trump : l’affluenza è da record : La signora del sesto piano, quella che alle riunioni di condominio fa sempre la gendarme dei conti in ordine, stamattina accoglie tutti con un sorriso. Indica il tavolo della registrazione, e accudisce gli elettori passo passo, fino a quando non hanno terminato di esercitare il diritto più sacro della democrazia. E sono tanti, stavolta. Circa 36 m...

Effetti del Midterm/ Gli Usa al Voto non decidono solo su Trump : Sarà un fallimento totale anche quello di Trump, giacché Kim Jong-un, per nessun motivo al mondo, si spoglierà delle sue testate nucleari. Lo splendido libro di John Mearsheimer, Verità e bugie nella ...

America al Voto : un referendum su Trump | Elezioni Midterm - in "gioco" la Camera | Il presidente ha votato per posta a Nyc : Usa al voto di Midterm per il Congresso e 36 governatori. I Demconservano il vantaggio sui Repubblicani nell'ultimo sondaggiodella Cnn: 55% a 42%. Gli account "spenti" sarebbero legati a entità straniere. Dalle 00:15 lo Speciale Midterm su Tgcom24 e Rete4