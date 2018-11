Vorrei incontrarti fra cent' anni

ilgiornale

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Parlano del congelamento del loro corpo e del risveglio fra trecome fossero le cose più normali del mondo. E mentre tu pensi di avere a che fare con dei marziani, loro ti spiegano tecniche, prospettive, cavilli legali, dando alla più quotata delle trame di fantascienza un aspetto reale e credibile. Sono i futuri ibernati. Uomini e donne che hanno stipulato contratti da pagare a rate per fare in modo che, una volta morti, il loro corpo venga portato in uno dei treri specializzati in criopreservazione. Ce ne sono due in America (l'Alcor in Arizona e il Cryonics institute a Detroit) e uno a Mosca, il CryoRus. Lì nessuno garantisce la certezza del risveglio, ma chissà... La scienza fa passi da gigante e si spera che nei prossimi due-tresi trovi il modo di far rivivere le persone morte secoli prima. In Italia, dove finora hanno deciso di sfidare la morte una decina ...