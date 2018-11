Volley | Ivan Zaytsev | “Con Velasco riusciamo a curare i particolari Nel ruolo di opposto

Mondiali Volley 2018 : per le ragazze azzurre arrivano i complimenti di coach Mazzanti e… Mattarella! : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto mandare un messaggio alla Nazionale italiana di volley impegnata nel Mondiale 2018 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella tramite l’account twitter ufficiale del Quirinale ha voluto complimentarsi con le azzurre per gli importanti risultati sin qui ottenuti. Questo il testo del tweet: Mattarella: “rivolgo un pensiero alle ragazze della pallavolo femminile, stanno ...

Volley - Mauro Berruto contro Ivan Zaytsev? Il nuovo capitolo : “Siamo ingannati da comparsate tv - tatuaggi - coreografie in mezzo al campo” : Mauro Berruto contro Ivan Zaytsev, ennesimo capitolo di un “duello” che continua ormai da tre anni, dalle Final Six della World League 2015 in cui lo Zar e Dragan Travica (tra gli altri) generarono la celeberrima “Cacciata di Rio” che portò poi il coach torinese a rassegnare le dimissioni da CT della Nazionale Italiana di Volley maschile. Il 49enne è attualmente DT della nostra Nazionale di tiro con l’arco e punta ...

Volley - Mondiali 2018 : Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena - all’Italia sono mancati i due uomini simbolo. Pantera verso l’addio azzurro? : Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena dovevano essere le due stelle dell’Italia ai Mondiali 2018 di Volley maschile, gli uomini capaci di trascinarci nel momento più importante, i fari guida di una Nazionale che sognava di compiere l’impresa in casa. Purtroppo i due giocatori simbolo sono mancati sul più bello, si sono eclissati quando dovevano fare la differenza contro Serbia e Polonia, non si sono caricati sulle spalle il gruppo e sono ...

Volley - Mondiali 2018. Chicco Blengini : “Siamo delusi - volevamo più del quinto posto”. Ivan Zaytsev : “Ripartiamo dall’entusiasmo” : L’Italia è stata eliminata dai Mondiali 2018 di Volley maschile concludendo al quinto posto il proprio cammino iridato. La nostra Nazionale non è riuscita nell’impresa contro la Polonia e si è così dovuta arrendere dopo aver perso nettamente. Di seguito le dichiarazioni di alcuni protagonisti rilasciate alla Gazzetta dello Sport. Chicco Blengini: “volevamo provarci, sapevamo che sarebbe stato difficile. Questo quinto posto è ...

Volley - Mondiali 2018 : Ivan Zaytsev suona la carica per Italia-Serbia. “Il PalaAlpitour dev’essere una bolgia!” : E’ carico, lo Zar. Ivan Zaytsev, l’uomo simbolo di quest’Italia che ha conquistato una nazione sia dal vivo che tramite le frequenze televisive di Rai2, è già pronto da un pezzo a fare ingresso nell’ultimo palasport che ospiterà le gesta di questi Mondiali: il PalaAlpitour di Torino, il più grande in Italia per numero di posti a sedere e una meraviglia sotto diversi punti di vista. Queste le dichiarazioni effettuate da ...

Volley - Mondiali 2018 : le statistiche e le classifiche di rendimento. Ivan Zaytsev sempre ai vertici - spicca Simone Anzani : Si è conclusa la seconda fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile e, in attesa della terza fase della rassegna iridata che scatterà mercoledì 26 settembre al Pala Alpitour di Torino, è arrivato il momento di dare uno sguardo alle statistiche e alle varie classifiche di rendimento. MIGLIOR MARCATORE – Il canadese John Perrin ha messo a segno 149 punti e precede in classifica il francese Earvin Ngapeth (136), il connazionale Nicholas Hoag ...

IVAN ZAYTSEV - ZAR INDISCUSSO DELL'ITALVolley/ Video : per i suoi fan è nato il canale Youtube ufficiale : IVAN ZAYTSEV, Zar INDISCUSSO dell’Italvolley. Video: super-prestazione con la Finlandia, ora la sua Russia. Continua il torneo da favolava del pallavolista azzurro(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 21:20:00 GMT)

ItalVolley - Ivan Zaytsev festeggia... con un gol! Pallone calciato in tribuna tra i tifosi : L'Italvolley dà spettacolo e Ivan Zaytsev non è da meno. In partita - nel 3-0 alla Finlandia per la sesta vittoria di fila - come nel post, regalando il Pallone della vittoria ai suoi tifosi, accorsi ...

Mondiali di Volley 2018 – Chi è la moglie e manager di Ivan Zaytsev? Ecco la bella Ashling Cara Sirocchi [GALLERY] : Ashling Cara Sirocchi è la bellissima moglie di Ivan Zaytsev, lo schiacciatore protagonista con l’Italia ai Mondiali di Volley 2018 bella, bionda e moglie di Ivan Zaytsev. Lo schiacciatore della Nazionale Italiana, attualmente impegnato ai Mondiali di Volley 2018, vanta una compagna mozzafiato. Lei è Ashling Cara Sirocchi ed oltre ad essere la madre dei due figli del pallavolista, Sasha (di 4 anni) e Sienna (di pochi mesi), è la manager ...

Volley - Mondiali 2018 : le statistiche della prima fase. Ivan Zaytsev miglior battitore e miglior attaccante! Wallace cannoniere : Si è conclusa la prima fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile che si stanno disputando in Italia e in Bulgaria, è arrivato il momento giusto per dare uno sguardo alle statistiche della rassegna iridata. miglior MARCATORE – Il brasiliano Wallace De Souza e il cinese Chuan Jiang dividono il primato con 87 punti, i due opposti sono tallonati dal cubano Miguel Gutierrez (86) ma subito dietro ci sono anche il nostro Ivan Zaytsev (83) e lo ...

Lo “zar” Ivan Zaytsev fa partire il geyser sound e il pubblico lo segue : la gioia dopo la quinta vittoria dell’ItalVolley : dopo la vittoria per 3 a 1 contro la Slovenia ai Mondiali di volley, lo “zar” Ivan Zaytsev ha guidato il geyser sound, il particolare tifo che riproduce il rumore dei geyser e che ha reso l’Islanda famosa in tutto il mondo. I giocatori al centro del campo hanno dato il via alla coreografia e il pubblico del Mandela Forum di Firenze li ha seguiti con entusiasmo. L'articolo Lo “zar” Ivan Zaytsev fa partire il geyser ...

Volley - Mondiali 2018 : verso Italia-Slovenia. Ivan Zaytsev : “Sfida fondamentale per il cammino”. Giannelli : “Sono un’ottima squadra” : Vigilia caldissima per l’Italia verso la sfida alla Slovenia che domani sera (ore 21.15) chiude la prima fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile. La nostra Nazionale scenderà in campo al Mandela Forum per andare a caccia della quinta vittoria consecutiva, fondamentale per il prosieguo della nostra rassegna iridata visto che tutti i risultati si portano nella seconda fase. Gli azzurri sono dunque chiamati a una prova di lusso contro la ...