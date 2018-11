huffingtonpost

: Voleva un maschietto, picchia la figlia neonata e colpisce a cinghiate la moglie. Condannato padre-padrone - HuffPostItalia : Voleva un maschietto, picchia la figlia neonata e colpisce a cinghiate la moglie. Condannato padre-padrone - mbbelluco : RT @HuffPostItalia: Voleva un maschietto, picchia la figlia neonata e colpisce a cinghiate la moglie. Condannato padre-padrone https://t.co… - jobbe50 : RT @HuffPostItalia: Voleva un maschietto, picchia la figlia neonata e colpisce a cinghiate la moglie. Condannato padre-padrone https://t.co… -

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Per mesi da 'padre padrone' ha sottoposto la, sposata in Pakistan quando lei aveva appena 15 anni, ad ogni genere di violenza fisica e vessazione psicologica, costringendola a tenere lo sguardo rivolto a terra, dopo che l'avevata, anche con una cinghia, o stuprata. E non gli è bastato, perché ha deciso più volte di sfogarsi anche sulla, che aveva poco più di un anno, colpendola con degli schiaffi perché, diceva, era una "femmina e non un maschio", come lui avrebbe voluto. Oggi l'uomo, un afgano di 30 anni, è stato condannato con rito abbreviato dal gup di Milano Guido Salvini a 3 anni e 8 mesi di carcere per una serie di reati.L'uomo, arrestato nei mesi scorsi e difeso dal legale Maria Pia Licata, era accusato di maltrattamenti perché, tra marzo e giugno scorso, nella loro casa nel capoluogo lombardo (aveva un ...