VODAFONE | torna l' offerta ' Simple +20' | costi e dettagli - Promozione attiva dal 7 al 9

Torna la VODAFONE Special Minuti 30GB a 7 euro al mese per i clienti Tre : c’è tempo fino al 28 ottobre : Vodafone ha reintrodotto una promozione parecchio conveniente per coloro che attualmente usufruiscono dei servizi di Tre ma cambierebbero operatore L'articolo Torna la Vodafone Special Minuti 30GB a 7 euro al mese per i clienti Tre: c’è tempo fino al 28 ottobre proviene da TuttoAndroid.

Offerte VODAFONE : tornano le Special Minuti con 50 GB a partire da 6 euro al mese : Ormai da tempo Vodafone sta lanciando Offerte operator attack, per cercare di sottrarre clientela agli altri operatori mobili in un momento di concorrenza sfrenata data dall’arrivo di Iliad. Per questo tornano sul mercato le Offerte leggi di più...

VODAFONE torna in testa nell’indice ISP di Netflix di settembre : L'indice ISP di Netflix del mese di settembre è online e l'Italia, a livello internazionale, rimane ancora molto indietro. Fra gli operatori italiani invece, la situazione torna a mettere in mostra Vodafone che risorpassa Fastweb e si candida ad essere l'operatore da battere per il mese di ottobre con un miglioramento nella velocità di download minimo ma concreto. L'articolo Vodafone torna in testa nell’indice ISP di Netflix di settembre ...

Torna VODAFONE Simple+ con lo stesso prezzo e 10 GB extra - ma solo fino a dopodomani : Ancora una volta la scadenza per un’offerta come la Vodafone Simple+ si riscopre essere stata soltanto momentanea perché l’operatore in rosso ha deciso di prorogarla di nuovo aggiungendo peraltro un extra che Torna sicuramente gradito. L'articolo Torna Vodafone Simple+ con lo stesso prezzo e 10 GB extra, ma solo fino a dopodomani proviene da TuttoAndroid.

Offerte VODAFONE operator attack ottobre 2018 - tornano le 'Special Minuti' : informazioni e costi | 30 Gb in regalo con Happy Friday : Offerte Vodafone ottobre 2018, tornano le operator attack della linea 'Special Minuti' Offerte Vodafone operator attack ottobre 2018, tornano le 'Special Minuti': informazioni e costi - 30 Gb in ...

Torna VODAFONE Simple+ con lo stesso prezzo e 10 GB extra - ma solo fino a domani : Vodafone ripropone un'offerta delle sue, un pacchetto interessante che è disponibile fino a domani con un extra di 10 GB al pacchetto standard. Si tratta di Vodafone Simple +, una promozione rivolta ai nuovi clienti dell'operatore che costa 9,99 euro al mese e offre 20 GB e 1.000 SMS verso tutti. L'articolo Torna Vodafone Simple+ con lo stesso prezzo e 10 GB extra, ma solo fino a domani proviene da TuttoAndroid.

Offerte VODAFONE : torna la Simple+ con 20 GB e Social illimitati a 9 - 99 euro al mese : Non è la prima volta che Vodafone dedica una promozione alle attivazioni delle Offerte online, anzi lo ha fatto già un paio di volte solo negli ultimi mesi. La promozione, anche questa volta, è sempre leggi di più...

VODAFONE Special Minuti 50 Giga è tornata con portabilità TIM e Wind insieme ad altre offerte : Vodafone ripropone la sua offerta di punta con portabilità del numero Special Minuti 50 Giga per TIM , Wind e aggiorna altre offerte minori per contrastare l’agguerrita concorrenza.Non è passato molto tempo prima che Vodafone abbia reagito alla nuova offerta con portabilità proposta in questi ultimi giorni da TIM che prevede 50 Giga di traffico dati con prezzi a partire da 5 euro mensili.Per questo lo storico operatore rosso ha deciso di ...

Torna in VODAFONE - con le Special Minuti fino a 50GB da 8€ al mese : Torna in Vodafone se vuoi chiamate illimitate e fino a 50GB con le Special Minuti destinate ai clienti di altri operatori, dipende dall’operatore di provenienza, con portabilità del numero. Il costo dipende dal tuo attuale operatore, disponibili nei negozi o tramite contatto del servizio clienti (SMS o chiamata). Torna in Vodafone con le Special Minuti Torna in Vodafone e attiva le Special Minuti per avere Minuti illimitati verso fissi e ...

TIM torna all’attacco di VODAFONE con la nuova TIM Special Top New 40GB : TIM torna nuovamente all attacco di Vodafone, lanciando, a partire da domani, l'offerta TIM Special Top New 40GB, attivabile dagli attuali clienti Vodafone. L'articolo TIM torna all’attacco di Vodafone con la nuova TIM Special Top New 40GB proviene da TuttoAndroid.