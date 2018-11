Violenza su minore | arrestato latitante

Condannato a 8 anni per Violenza su una minore - preso a Capo Verde : Roma, 7 nov., askanews, - Estradato in Italia, al termine di un lungo periodo di latitanza trascorso nell´isola di Capo Verde, un 68enne italiano che deve scontare otto anni di reclusione per violenza ...

Violenza sessuale su minore - arrestato 34enne in flagranza di reato : Nella nottata tra il 27 ed il 28 ottobre personale della Polizia di Stato del Commissariato di Lamezia Terme ha tratto in arresto in flagranza di reato I. A. lametino di 34 anni, perché resosi ...

Don Michele Barone a processo per lesioni e Violenza su minore/ Don Aversano : "Non poteva praticare esorcismo" : Don Michele Barone a processo per lesioni e violenza su minore. Ultime notizie, il commento di Don Aversano: "Non poteva praticare esorcismo", il commento degli avvocati(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 10:55:00 GMT)

Messina - magistrato condannato a 7 anni per pedofilia/ Accuse di Violenza sessuale su minore e pedopornografia : magistrato messinese condannato a 7 anni per pedofilia: fu arrestato un anno fa con l'accusa di violenza sessuale su minore e materiale pedopornografico.(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 18:18:00 GMT)

Lignano - minorenni massacrano coetaneo e postano video in rete/ Ultime notizie - Violenza inaudita per 100 euro : Lignano, minorenni massacrano coetaneo e postano video in rete. Ultime notizie, violenza inaudita per sotrarre 100 euro alla loro vittima: ecco cosa è successo(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 08:42:00 GMT)

Violenza su minore : Fiesoli condannato a otto anni : Firenze, 25 settembre 2018 - otto anni di carcere : questa la condanna inflitta a Rodolfo Fiesoli, fondatore della comunità di recupero Il Forteto in Mugello, nel processo con rito abbreviato che lo ...

Violenza sessuale contro 2 minorenni sul lago di Como - scarcerati i 3 fermati : Milano, 3 set., askanews, - Sono stati scarcerati i tre giovani fermati settimana scorsa per una presunta Violenza di gruppo commessa a danno di due ragazze 17 anni a Menaggio, sul lago di Como. Il ...

Donna arrestata per Violenza sessuale su minore : Ferrara, 31 ago., AdnKronos, - Una Donna originaria della provincia di Rovigo, 58enne e pregiudicata, è stata arrestata dai carabinieri della stazione di Berra, Ferrara,, dopo essere stata ...

Violenza sessuale su due turiste minorenni a Como : Tre fermi da parte della procura di Como nell'inchiesta su una Violenza sessuale di gruppo avvenuta a inizio agosto su due minorenni a Menaggio, località turistica sul lago. I tre fermati sono un ...