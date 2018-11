Vini senza solfiti

[Il retroscena] Di Maio sfida SalVini : "Senza prescrizione niente decreto sicurezza". Il grande gelo e il braccio di ferro tra i due ... : Il sottosegretario, mentre era in tribuna d'onore alle Next Gen Atp Finals a Milano, le finali di tennis dei migliori under 21 del mondo, si è lanciato in metafore tennistiche. Intervistato da ...

Prescrizione - SalVini : “Bastonare corruzione ma no processi senza fine. Vertice? Stasera guardo la Champions” : “Ma quale vertice a palazzo Chigi, al massimo con un piatto di maccheroni, Stasera vedo la Champions League”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini parlando con i cronisti a palazzo Madama.”Fatemi dare agli italiani il decreto sicurezza e il secondo punto saranno i processi veloci, che bastonino corrotti e corruttori, però non voglio che 60 milioni di italiani abbiano un processo che non si sa quando ...

Maltempo : SalVini - da governo intervento senza precedenti (2) : (AdnKronos) - Sulla questione sollevata dalla stampa della rinuncia a 800 milioni di euro pronti in sede di Banca Europea degli investimenti per finanziare proprio opere di prevenzione di alluvioni e calamità naturali, Salvini ha detto "Non conosco la vicenda; mi sembra strano che un ministro a fron

Maltempo : SalVini - da governo intervento senza precedenti : Padova, 5 nov. (AdnKronos) - "Sono passate alcune ore e già questa settimana ci sarà un Consiglio dei ministri. senza fare nuove leggi contiamo di mettere a disposizione i primi interventi in tutta Italia, che è un intervento che non ha precedenti e poi arriverà tutto ciò che serve". A ribadire l'im

SalVini : "Interventi senza precedenti" : 10.02 "Sono passate alcune ore e già questa settimana ci sarà un Consiglio dei ministri.senza fare nuove leggi contiamo di mettere a disposizione i primi interventi in tutta Italia e arriverà tutto ciò che serve". A ribadire l'impegno del Governo per le esigenze delle popolazioni colpite dall'alluvione che ha prostrato l'area delle Dolomiti è il ministro dell'Interno Matteo Salvini, intervenendo in diretta stamattina al Morning Show di Radio ...

Giustizia : SalVini - va riformata ma senza emendamenti : Quando gli si fa notare che con il 30% Salvini potrebbe chiedere per sé Palazzo Chigi, risponde: "secondo le regole della politica è sicuramente così, ma Salvini neanche privatamente ha mai espresso ...

Sala "La paura è reale. Ci sarà una via di mezzo tra SalVini e l'accoglienza senza controllo della sinistra" : Lo dico da antifascista: è un errore usare l'antifascismo come simbolo della nostra esistenza politica" Forse la lucidità a parole di Sala è un antipasto per smarcarsi dal PD in prospettiva, quando ...

Iva Zanicchi senza filtri : "SalVini è un combattente. Attua quello promesso" : Iva Zanicchi non ha peli sulla lingua e se deve dire qualcosa a qualcuno lo fa senza troppi gri di parole. Dopo aver confessato a Piero Chiambretti le sensazioni provate quando ha perso la verginità , ...

Europee - SalVini fa ripartire la destra ma (per ora) senza Forza Italia. Berlusconi : “Molli il M5s o stop a elezioni insieme” : Matteo Salvini riorganizza il campo del centrodestra. E il punto di partenza è Giorgia Meloni che invita a un faccia a faccia per parlare di elezioni Europee e di Roma. E a sua volta la Meloni allarga la squadra ai presidenti di Liguria e Sicilia Giovanni Toti e Nello Musumeci, protagonisti di vittorie e esperienze amministrative ben salde a destra, ma in allontanamento progressivo da Arcore. Ma a mancare in questa foto di gruppo per il momento ...

Migrante caricato su un treno per l’Italia senza biglietto - SalVini : 'Arroganza francese' : Un Migrante africano, probabilmente originario del Mali, è stato fermato dal personale ferroviario italiano a bordo di un treno diretto a Torino [VIDEO]e poi fatto scendere alla stazione di Bardonecchia per l’identificazione ad opera della Polizia. Secondo il ministro dell’Interno Matteo Salvini, si tratterebbe dell’ennesimo rimpatrio forzato dalla Francia di uno straniero irregolare stavolta “spedito” in Italia tramite collegamenti su rotaia ...

Migrante caricato su un treno per l’Italia senza biglietto - SalVini : 'Arroganza francese' : Un Migrante africano, probabilmente originario del Mali, è stato fermato dal personale ferroviario italiano a bordo di un treno diretto a Torino e poi fatto scendere alla stazione di Bardonecchia per l’identificazione ad opera della Polizia. Secondo il ministro dell’Interno Matteo Salvini, si tratterebbe dell’ennesimo rimpatrio forzato dalla Francia di uno straniero irregolare stavolta “spedito” in Italia tramite collegamenti su rotaia tra i due ...

[Il retroscena] Il piano B di SalVini e Di Maio per poter fare la guerra all'Europa senza pensieri : La brusca frenata dell'economia mette già a rischio la Manovra del popolo prima che sia stata ufficialmente varata. Partendo da queste basi risulta infatti sempre più difficile raggiungere il +1,5% ...

SalVini resta in silenzio. Senza lo scudo penale la pace fiscale è un flop : Matteo Salvini ha trascorso pressoché in silenzio la domenica successiva alla maggiore sconfitta subita nei cinque anni di guida del Carroccio. L'esser stato costretto a fare marcia indietro sullo scudo penale per chi aderirà alla procedura di emersione del dl fiscale nonché sulla voluntary disclosure dei beni all'estero non dichiarati è stato un brutto colpo.Chiaramente questo è più un problema politico che tecnico in quanto è la parte di ...

Migranti respinti in Francia - Castaner : «Parlerò con SalVini - senza cooperazione non c'è soluzione» : «Non c'è solzuione senza cooperazione». Il ministro dell'Interno francese, Christophe Castaner, ha annunciato a Le Journal du Dimanche di voler «discutere...