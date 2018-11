Verdini condannato a 4 anni e 4 mesi per bancarotta nel crac del Credito Cooperativo

Denis Verdini condannato per bancarotta a quattro anni e quattro mesi a Firenze : quattro anni e quattro mesi per bancarotta preferenziale. È l’ultima condanna inflitta a Denis Verdini. La sentenza è stata emessa dal tribunale di Firenze per il crac di alcune società edili. Gli imprenditori di Campi Bisenzio, Ignazio Arnone e il figlio Marco Arnone sono stati condannati rispettivamente a a 3 anni e 4 mesi e a 2 anni e 4 mesi. Il processo riguarda operazioni fra la banca ex Ccf, di cui Verdini era presidente, e le ...

Denis Verdini condannato a 5 anni e 6 mesi di carcere per bancarotta fraudolenta : Nuova condanna per l'ex senatore Denis Verdini: il Tribunale di Firenze gli ha inflitto una pena di 5 anni e mezzo di reclusione per il fallimento della Società toscana di edizioni (Ste). I giudici hanno sposato le tesi dell'accusa che riteneva Verdini colpevole di bancarotta fraudolenta. Condanna anche per l'allora editore del Giornale della Toscana Massimo Parisi.Continua a leggere