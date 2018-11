Vanity Fair Stories | come sarà il primo grande festival di Vanity

Simone Marchetti sarà il nuovo direttore di Vanity Fair : L’edizione italiana del settimanale Vanity Fair cambierà direttore: al posto di Daniela Hamaui, diventata direttrice a maggio del 2017, arriverà Simone Marchetti, oggi fashion editor di Repubblica e conduttore del programma Mix & Match su Sky Uno. La nomina non

Rita Ora sulla cover di «Vanity Fair» : «Io so parlar d’amore» : Rital OraRital OraRital OraRital OraRital OraRital OraRital OraRital OraRital OraRital OraRital OraRital OraRital OraRital OraRital OraEcco un estratto dell’intervista di copertina che Vanity Fair dedica a Rita Ora, sul numero 45 in edicola fino al 14 novembre 2018 Rita Ora ha appena finito le prove per la sua esibizione come super ospite internazionale della prima puntata dei Live Show di X Factor (andata in onda il 25 ottobre). Un ...

Freida Pinto sulla cover di Vanity Fair : La rese famosa un celebre film di Danny Boyle. Ma poi, suo malgrado, le offrivano solo parti da «ragazza carina». Freida Pinto ha dimostrato di essere altro. Da attivista determinata e attrice selettiva, vuole personaggi che siano consapevoli dei tranelli che spesso la vita ti mette davanti. Ecco il backstage del servizio fotografico firmato da David Roemer. L'articolo Freida Pinto sulla cover di Vanity Fair proviene da VanityFair.it.

Il cantautore Ultimo a Vanity Fair : "Un mio prof mi disse : 'di musica non si campa'. Ora mi sento il numero uno" : All'anagrafe è registrato come Niccolò Moriconi, ma in arte è Ultimo. Il cantautore romano 22enne arriverà in concerto in due dei palazzetti più importanti d'Italia, il Palalottomatica di Roma e il Mediolanum Forum di Milano per dare il via al suo Colpa delle Favole Tour. Intervistato da Vanity Fair, il vincitore dell'ultima edizione di Sanremo Giovani con Il ballo delle incertezze è già disco ...

Vanity Fair Stories - vi raccontiamo una storia che non è mai stata raccontata : Gli ospiti del festival Vanity Fair Stories Gli ospiti del festival Vanity Fair Stories Gli ospiti del festival Vanity Fair Stories Gli ospiti del festival Vanity Fair Stories Gli ospiti del festival Vanity Fair Stories Gli ospiti del festival Vanity Fair Stories Gli ospiti del festival Vanity Fair Stories Gli ospiti del festival Vanity Fair Stories Gli ospiti del festival Vanity Fair Stories Gli ospiti del festival Vanity Fair Stories Gli ...

Vanity Fair - arriva il festival Stories : Vanity Fair Italia annuncia il suo primo grande evento: Vanity Fair Stories. Una due giorni ricca di ospiti nazionali e internazionali che si terrà il 24 e 25 novembre all’Anteo Palazzo del Cinema (via Milazzo 9, Milano). Vanity Fair Italia continua a essere per il nostro Paese – nella sua versione cartacea e nelle sue piattaforme digitali dai numeri record – il luogo dove si raccontano storie di vita di uomini e donne straordinari. ...

Vanity Fair - La fiera delle vanità - la nuova miniserie su La F : A cosa si può essere disposti pur di migliorare il proprio status sociale? Se lo chiedessimo alla protagonista di Vanity Fair-La fiera delle vanità, nuova miniserie inglese in onda da questa sera, 26 ottobre 2018, alle 21:10, su La F (canale 135 di Sky), al risposta sarebbe: a tutto.Tratto dall'omonimo capolavoro di William Makepeace Thackeray, la rivisitazione di Itv andata in onda il mese scorso in Inghilterra riprende mano ai personaggi ...

Olivia Cooke è Becky Sharp in «Vanity Fair» : «Sono io la ragazza giusta» : «Vanity Fair», la serie«Vanity Fair», la serie«Vanity Fair», la serie«Vanity Fair», la serie«Vanity Fair», la serie«Vanity Fair», la serie«Vanity Fair», la serieCon l’ingaggio del suo primo film, a 18 anni, Olivia Cooke si è comprata un biglietto aereo per New York. L’attrice inglese non se ne rende conto, ma assomiglia più di quanto crede alla sua Becky Sharp, la determinata protagonista di Vanity Fair (dal 26 ottobre su laeffe, canale ...

I Måneskin sulla cover di Vanity Fair : I Maneskin sulla cover di Vanity FairI Maneskin sulla cover di Vanity FairI Maneskin sulla cover di Vanity FairI Maneskin sulla cover di Vanity FairI Maneskin sulla cover di Vanity FairI Maneskin sulla cover di Vanity FairI Maneskin sulla cover di Vanity FairI Maneskin sulla cover di Vanity FairI Maneskin sulla cover di Vanity FairEsce l’album del debutto e la rock band fenomeno dell’anno ci racconta come è nato «il nostro primo figlio». Tra ...

La cena esclusiva di Vanity Fair Italia in onore di Martin Scorsese : Durante la Festa del Cinema di Roma Vanity Fair ha voluto celebrare il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico Martin Scorsese. Villa Medici, sede romana dell’Accademia di Francia è diventata la cornice perfetta per una cena esclusiva in cui i tavoli sono stati allestiti con creazioni floreali di Tea Rose. Dopo il welcome cocktail di Campari e la cena firmata dalla Chef JRE Nadia Moscardi, gli ospiti sono stati intrattenuti da una ...

I Måneskin a Vanity Fair : «Vediamo se siamo meteore» : I Maneskin sulla cover di Vanity FairI Maneskin sulla cover di Vanity FairI Maneskin sulla cover di Vanity FairI Maneskin sulla cover di Vanity FairI Maneskin sulla cover di Vanity FairI Maneskin sulla cover di Vanity FairI Maneskin sulla cover di Vanity FairI Maneskin sulla cover di Vanity FairI Maneskin sulla cover di Vanity FairDamiano si è tatuato sul petto il titolo dell’attesissimo primo disco dei Måneskin, la sua band, Il ballo della ...

Vuoi incontrare i Måneskin? Con Vanity Fair puoi! : I Maneskin sulla cover di Vanity FairI Maneskin sulla cover di Vanity FairI Maneskin sulla cover di Vanity FairI Maneskin sulla cover di Vanity FairI Maneskin sulla cover di Vanity FairI Maneskin sulla cover di Vanity FairI Maneskin sulla cover di Vanity FairI Maneskin sulla cover di Vanity FairI Maneskin sulla cover di Vanity FairVanity Fair ti dà la possibilità di incontrare i tuoi idoli: usa la tua creatività per essere uno dei dieci ...

Martin Scorsese premiato alla Festa del Cinema di Roma e festeggiato da Vanity Fair : 24. Kundun (1997)23. America 1929 - Sterminateli senza pietà (1972)22. Il colore dei soldi (1986)21. L'ultima tentazione di Cristo (1988)20. Chi sta bussando alla mia porta (1967)19. Hugo Cabret (2011)18. Al di là della vita (1999)17. Silence (2016)16. Cape Fear - Il promontorio della paura (1991)15. New York, New York (1977)14. Fuori orario (1985)13. Alice non abita più qui (1974)12. The Aviator (2004)11. Gangs of New York (2002)10. Shutter ...

La grande festa di Palazzo Brancaccio (con «Vanity Fair») : Un viaggio sfarzoso e incantato, tra l’onirico e lo psichedelico, dentro una dimora di fine Ottocento in cui – tra stucchi e affreschi – restare a bocca aperta: siamo in pieno centro storico, a Roma, e Palazzo Brancaccio ha aperto i cancelli dei suoi giardini e le porte delle sue stanze barocche a due passi dal Colosseo per una notte di «Timeless elegance», «Eleganza senza tempo». La grande festa di Palazzo ...