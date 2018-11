Utile Ubi 9 mesi 210 mln - conferma stime : ANSA, - MILANO, 7 NOV - Nei primi nove mesi dell'anno Ubi banca ha registrato un Utile netto di 210,5 milioni contro gli 86,2 milioni dei primi 9 mesi del 2017, al netto di 616,2 milioni di 'capital ...

L'inUtile "gioco" di Baricco - Internet non ci eviterà gli incubi del Novecento : Non ci sta perché, in quanto intellettuale che scrive libri, fa spettacoli, insegna, parla, gira e scrive film, lui si racconta per mestiere da anni. È insomma già un 'generatore' di oltremondo, uno ...

Luigi Gubitosi : "Per Alitalia piccolo Utile nel terzo trimestre" : "Il terzo trimestre che si sta concludendo è stato un buon periodo per Alitalia. È il primo trimestre in cui Alitalia dovrebbe chiudere con un piccolissimo utile". Lo ha detto il commissario di Alitalia Luigi Gubitosi in audizione alla commissione Trasporti della Camera sulla situazione economico-finanziaria della compagnia."Era tanto tempo che non succedeva - ha aggiunto Gubitosi -. È il miglior trimestre dell'anno" in ...

Tria : via alle riforme ma non tutto subito. "InUtile sforare - poi paghiamo con lo spead" : 'Negli ultimi dieci anni' - sottolinea - l'Italia cresce di circa un punto in meno della media dell'economia europea, questo significa che abbiamo una divergenza con gli altri Paesi europei: le ...