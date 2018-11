: #UltimOra #midterms2018 Senato, repubblicano Mike Braun avanti in #Indiana - SkyTG24 : #UltimOra #midterms2018 Senato, repubblicano Mike Braun avanti in #Indiana - TgLa7 : #Midterms2018 Il #Senato Usa resta ai repubblicani #maratonamentana - RaiNews : Russiagate, il Senato Usa indaga su Steve Bannon, ex stratega della Casa Bianca. -

I repubblicani mantengono il controllo delamericano mentre allala maggioranza sarà dem.E' la proiezione dei principali media statunitensi, tra i quali Cnn, Abc e Fox. La Cnn prevede che ai democratici andranno 230 deputati e ai repubblicani 205, su un totale di 435. Per raggiungere questo risultato al partito dell' Asinello mancano solo 11 seggi rispetto a quelli che già controllava alla. Devono ancora chiudere le urne in California e sulla costa occidentale per avere un quadro definitivo.(Di mercoledì 7 novembre 2018)