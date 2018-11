: Usa,rieletti senatori Sanders e Kaine - NotizieIN : Usa,rieletti senatori Sanders e Kaine - TelevideoRai101 : Usa,rieletti senatori Sanders e Kaine -

Il senatore Bernie,l'indipendente del Vermont che corse come democratico per aggiudicarsi la nomination alle elezioni presidenziali del 2016, è stato confermato. Così anche Tim, l'uomo che sarebbe diventato vicepresidente se Hillary Clinton avesse vinto le elezioni. Intanto secondo gli exit poll il repubblicano Rick Scott,governatore uscente in Florida è avanti con il 55,4% per un seggio al Senato. Il democratico Bill Nelson è al 44,6%.(Di mercoledì 7 novembre 2018)