Usa | tutti i numeri del voto Record di spese | 5 miliardi

I Repubblicani perdono la Camera ma tengono il Senato Usa - Trump : "Successo eccezionale - grazie a tutti!" : Mezza sconfitta per Donald Trump alle elezioni di Midterm che hanno visto un'elevata partecipazione al voto da parte dei cittadini statunitensi. I Repubblicani hanno perso il controllo della Camera ma hanno conservato la maggioranza al Senato Segui su affaritaliani.it

Serie A Zeman : «SoUsa? Tutti vogliono la Roma. Il difficile è restarci» : Zdenek Zeman , ex tecnico giallorossi, ha commentato così le dichiarazioni dell'allenatore portoghese ai microfoni di RMC Sport: "Roma è una piazza importante, anche adesso che le cose non stanno ...

Francesco Monte sotto accUsa al Grande Fratello Vip 2018 : da Elia Fongaro al padre di Giulia Salemi - tutti contro di lui? : Sembra proprio che Francesco Monte non sia animale da reality e dopo il flop dell'Isola dei Famosi sembra che le cose non stiano andando meglio al Grande Fratello Vip 2018. In molti hanno visto in questa sua partecipazione la chiusura di un cerchio che si è aperto quando, in quello stesso salotto che oggi lo vede protagonista tutti i giorni, la sua amata Cecilia Rodriguez lo ha lasciato per Ignazio Moser. Sarà davvero così? Dopo quello che ...

Tutti assolti al processo Cerroni - l'ex patron di Malagrotta e gli altri imputati erano accUsati di traffico illecito di rifiuti : Tutti assolti. Finisce così il primo grado di giudizio del processo che vedeva imputati l'ex 'ras' delle discariche romane Manlio Cerroni, i suoi collaboratori Francesco Rando e Piero Giovi, l'ex presidente della Regione Lazio Bruno Landi, Giuseppe Sicignano, già supervisore delle attività operative svolte presso gli impianti di Cecchina, Luca Fegatelli, già dirigente dell'area rifiuti della Regione Lazio e per ...

Psg - Verratti e la patente ritirata : "Chiedo scUsa a tutti". Il Psg lo multa : Il centrocampista ha parlato dopo la vittoria sul Lille: "Dirò ai miei figli di non fare il mio stesso errore"

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 ottobre : Tutti nei guai tranne il bugiardo. Consip - l’inchiesta sui renziani è chiUsa : Le carte I pm: “Archiviare il babbo, anche se mentì a verbale” Per la Procura Russo “esagerava”. Secondo i magistrati non ha detto la verità. Ma non ci sono elementi per l’accusa di traffico di influenze di Marco Lillo e Valeria Pacelli Era tutto vero di Marco Travaglio Poco più di 20 mesi fa il Fatto svelava, con una serie di scoop di Marco Lillo, lo scandalo Consip: cioè i traffici di vari uomini dell’entourage renziano per pilotare il ...

Juventus - tutti in paUsa tranne CR7 : la vacanza è... in palestra! : TORINO - Tutto ok, tutto bene. Attraverso i due emoji sotto la foto che lo ritrae su un tappetino nella palestra di casa tra gli attrezzi Cristiano Ronaldo fa sapere che tutto procede per il meglio e ...

Usa - spari in una sinagoga a Pittsburgh : undici morti e sei feriti | L'attentatore fermato : 'Tutti gli ebrei devono morire' : In quello che sembra il suo ultimo post prima della sparatoria, Bowers scriveva: alla no profit Hebrew Immigrant Aid Society "piace portare invasori per uccidere la nostra gente. Oggi vado. Sono ...

