Usa | Trump ha licenziato il ministro della Giustizia Jeff Sessions

Usa - l'ultima mossa di Trump : fa fuori il ministro della Giustizia : All'indomani delle elezioni di metà mandato, è arrivato il primo rimpasto di governo. Il segretario alla Giustizia, Jeff Sessions, ha presentato le dimissioni su richiesta del presidente americano, Donald Trump. Quest'ultimo su Twitter lo ha ringraziato e gli ha augurato il meglio. Non è un mistero che i due fossero ai ferri corti sin da quando Sessions nel 2017 aveva delegato al suo vice Rod Rosenstein il compito di gestire l'inchiesta sul ...

Voto Usa - perché l'America divisa è il miglior risultato possibile. E Trump riparte dal rimpasto di governo : Un altro punto di contatto è la Cina, sia tra repubblicani che democratici c'è allarmismo sulla crescita dell'economia cinese, accusata anche di rubare idee dell'hi-tech Usa. Su questo fronte sia l'...

Voto Usa - perché l’America divisa è il miglior risultato possibile. E Trump riparte dal rimpasto di governo : l’America dopo il Voto è un paese diviso in due. E non è detto che sia un male. La parola chiave è “bilanciamento”. Molti commentatori parlano del “risultato migliore possibile” per gli Stati Uniti e il mondo. Per questo le Borse festeggiano. Trump ha detto che ora «è tempo di far le cose insieme e di far sì che il miracolo economico americano continui», ha detto confermando anche un rimpasto nei vertici ...

Elezioni Usa - povero Trump e povera America : Elezioni Usa, povero Trump e povera America – In America, Trump ha perso la maggioranza alla Camera e l’ha conservata al Senato. Non è la prima volta che succede, è capitato a quasi tutti i suoi predecessori. Gli Americani, fedeli alla loro antica costituzione, non hanno ancora capito quello che i francesi, anche se in ritardo di un paio di decenni, hanno capito dell’errore di De Gaulle, Debré e Duverger, padri della ...

Midterm Usa - Trump perde il mito di “invincibile”. I suoi messaggi conquistano l’America rurale. Ma la piccola borghesia (anche repubblicana) gli volta le spalle : Donald Trump mostra soddisfazione per il risultato elettorale di medio termine. “Un grande successo”, lo definisce, sottolineando che dove ha fatto campagna – in Florida, Indiana, Missouri – i candidati repubblicani hanno vinto. In realtà, il voto di martedì rappresenta una prima, importante battuta d’arresto alla sua avventura politica. Il messaggio su cui Trump ha sinora modellato la sua presidenza continua a risuonare presso una parte ...

Midterm Usa - le strane convergenze fra Trump e i democratici : Roma, 7 nov., askanews, - Può sembrare un paradosso ma tra Donald Trump e i democratici esistono convergenze programmatiche su alcune delle principali promesse elettorali dell'inquilino della Casa ...

Midterm Usa - Trump : "I repubblicani oltre ogni aspettativa - ma ora collaborare coi Dem" : Il presidente americano commenta i risultati delle elezioni di metà mandato: "La più grande vittoria dai tempi di Kennedy, l'America sta rifiorendo come mai prima d'ora"

Trump esulta : è un grande successo. Tante facce nuove nella politica Usa : Per il repubblicano Paul Ryan, ex presidente della Camera 'dal voto esce un paese diviso'. L'esito delle elezioni di mid term fa emergere molti volti nuovi, donne, e giovani, nel mondo politico statunitense -

Midterm Usa : gli americani sono ancora con Donald Trump : Donald Trump dovrà sudare tanto per essere rieletto. Gli USA sono una Nazione divisa tra Trumpiani e anti tycoon. Le

Midterm Usa - i dem vincono ma per Trump sembra un pareggio : Trump bocciato e azzoppato, certo. Ma non tanto quanto ci si aspettava. Il presidente straperde la Camera, dove i democratici viaggiano ampiamente sopra i 218 parlamentari di maggioranza, forse avranno un vantaggio di 35 seggi, partivano da 23 in meno. Come previsto tiene il Senato, dove il ribaltone era fantascientifico anche a causa di una certa sfortuna legata ai senatori da sostituire (gli uscenti erano quasi tutti dem). Forse, e questo ...