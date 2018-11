Usa | Trump blinda il Senato ma i dem prendono la Camera

Usa - elezioni Midterm 2018. Un test per Donald Trump : È la notte delle elezioni di Midterm negli Stati Uniti. Si rinnova l'intera Camera bassa, una parte del Senato (35 seggi) e si eleggono 36 governatori. Un test per il presidente Donald Trump dopo due anni dalla sua elezione.I primi seggi a chiudere sono stati quelli dell'Indiana e del Kentucky. Le prime proiezioni sono quelle relative al seggio del Senato in Indiana e danno il repubblicano Mike Braun avanti di dieci punti sul democratico ...

Midterm - Usa alle urne : referendum su Trump. Dem favoriti - ma di poco : Fino a qualche mese fa, i democratici speravano di ripetere alle elezioni di oggi lo stesso en plein del 2006, quando un elettorato stanco del presidente repubblicano George Bush consegnò sia la ...

Usa - parte la corsa per il 2002 : Trump agita lo spettro brogli e si prepara a purgare il governo : In attesa dei risultati di Midterm nella 'war room' della Casa Bianca, Donald Trump pensa già alla prossima battaglia per la sua rielezione nel 2020 e alle purghe nel governo per creare una squadra ...

Effetti del Midterm/ Gli Usa al voto non decidono solo su Trump : Sarà un fallimento totale anche quello di Trump, giacché Kim Jong-un, per nessun motivo al mondo, si spoglierà delle sue testate nucleari. Lo splendido libro di John Mearsheimer, Verità e bugie nella ...

Elezioni midterm in Usa - dove si decide il destino di Donald Trump : Al di là dei molteplici pronostici la cui attendibilità è dimostrabile solo a posteriori, l'esito della lunga notte elettorale americana è profondamente incerto. I sondaggi raccontano una sfida a portata di mano per i democratici, ai quali più che l'efficacia della loro strategia elettorale (in un voto profondamente connotato a livello locale) viene in soccorso la matematica: il Senato, dove hanno più ...

Jane Fonda paragona Trump a Hitler tra gli applausi delle femministe Usa : La lista delle celebrità e vip americani che non hanno perso l"occasione di insultare Donald Trump si allunga di nuovo.Questa volta tocca a Jane Fonda che, dal palco dei Women"s Media Centre Awards a New York, si è spinta a paragonare l"ascesa del presidente USA a quella di Adolf Hitler nella Germania degli anni venti. L"attrice due volte premio Oscar ha ricordato come il terzo reich abbia Fondato la sua rapida ascesa sulla negazione della ...

Gli Usa al voto per le midterm : un referendum su Trump - : Si vota oggi negli Stati Uniti per le elezioni di metà mandato che si sono di fatto trasformate in un vero, primo e fondamentale referendum su Donald Trump

Trump Usa parole e font di Game of Thrones (e la Hbo non è contenta) : pic.twitter.com/nk2vKvHuaL — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 2, 2018 Che Game of Thrones sia più di una semplice serie tv lo dimostra il fatto che le sue citazioni siano ormai un fenomeno culturale diffuso, dai meme ai discorsi comuni. A riprova è arrivato di recente anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a utilizzare un chiaro riferimento alla produzione tratta da George RR Martin: in uno dei suoi ormai consueti ...

Midterm Usa - e se l'anatra Trump non fosse così azzoppata? : I sondaggi danno i dem in vantaggio, anche se la forchetta va riducendosi. Ma il presidente, che ha trasformato il voto in un referendum su se stesso, potrebbe godere di una 'riserva' di reticenti in ...

Midterm Usa - e se l’anatra Trump non fosse così azzoppata? : (Immagine: hoekstrarogier/pixabay) Alle elezioni di metà mandato di oggi negli Stati Uniti, i democratici sono avanti nei sondaggi. Ma per via del meccanismo elettorale statunitense, a cambiare colore – e trasformare Donald Trump in un’anatra zoppa – potrebbe essere la sola Camera, che rinnoverà tutti e 435 i componenti. Di senatori ne saranno eletti solo 35 (sono 100 e se ne rinnova un terzo ogni due anni). Lo scarto sta, per farla breve, ...

Perché le elezioni Usa sono un referendum su Trump : Gli americani tornano al voto per scegliere i rappresentanti al Congresso. Una chiamata alle urne che ha tutta l'aria di un...

