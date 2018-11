Usa | si dimette il segretario alla giustizia Sessions Arriva Whitaker

Usa - il ministro della Giustizia Sessions si dimette su richiesta di Trump. Incombe il Russiagate : «Ringraziamo il procuratore generale Jeff Sessions per il suo servizio e gli auguriamo il meglio». Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha liquidato così il ministro della Giustizia Jeff Sessions , con cui da tempo era in rotta di collisione, annunciando che al suo posto andrà Matthew G. Whitaker, attuale capo dello staff dello stesso Sessi...

Cascina - si sc Usa e si dimette l’assessore di FdI che ha insultato Cristina Parodi : Quelle frasi ingiuriose contro Cristina Parodi le sono costate la poltrona. Nel primo pomeriggio si è dimessa Sonia Avolio, assessore al Commercio e alle Attività Produttive della giunta leghista di Cascina (Pisa), che sabato scorso aveva registrato e pubblicato sul proprio profilo Facebook un video in cui insultava la giornalista e conduttrice Rai, rea di aver dato degli “ignoranti” agli elettori di Matteo Salvini: “Ignorante vuole dire senza ...

Usa - si dimette Nikki Haley da ambasciatore Onu/ I rapporti freddi con Rex Tillerson : Nikki Haley si dimette ambasciatrice Usa all'Onu: sorpresa alla Casa Bianca, Trump accetta le dimissioni choc. Ultime notizie, "non mi candido alla Presidenza nel 2020"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 23:34:00 GMT)

Usa - si dimette Nikki Haley - ambasciatrice all'Onu. «Io e Trump non sempre d'accordo - ma non correrò nel 2020» : Haley, a quel punto, avrebbe fatto presente che i consiglieri avevano sbagliato approccio, esponendo Trump a una figuraccia in mondo visione. L'incidente potrebbe aver accelerato la decisione di ...