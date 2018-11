Usa - nel Midterm Sanders rieletto - Ocasio-Cortez la più giovane e la prima musulmana Rashida Tlaib : Alexandra Ocasio Cortez, Rashida Tlaib, Bernie Sanders, Greg Pence. Questi i protagonisti e i nomi più noti delle elezioni del Midterm negli Stati Uniti.La più giovane. Come previsto, la democratica progressista Alexandra Ocasio-Cortez è stata eletta nel suo distretto per la Camera nello stato di New York e con i suoi 29 anni diventa il più giovane membro del Congresso della storia americana.La prima musulmana. La ...

Elezioni Usa - vota per la prima volta nella sua vita e muore il giorno dopo : Non voleva che la politica entrasse in famiglia. Ma alla fine, con orgoglio e con una grande forza di volontà, Gracie ha voluto dire la sua. Anche se è stata l'ultima cosa fatta.

Doping : quattro anni di squalifica a Magnini | L'ex campione replica : "Io sono come Cr7 - mi accUsano ma sono un esempio nello sport" : E' questa la decisione presa dal Tribunale nazionale antiDoping di Nado Italia nei confronti delL'ex campione azzurro, a processo per uso o tentato uso di sostanze dopanti. L'accusa aveva chiesto otto anni di stop.

Karate - Mondiali 2018 : Mattia BUsato in finale per il bronzo nel kata - ottimo inizio dell’Italia : L’Italia inizia alla grande i Mondiali 2018 di Karate che sono incominciati oggi a Madrid (Spagna). La prima parte della giornata sorridi ai colori azzurri, i due nostri portacolori impegnati nel kata sono giunti fino alla zona medaglie e dunque potranno tornare sul tatami con l’obiettivo di salire sul podio della rassegna iridata di questo sport che sarà protagonista alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Mattia Busato contenderà la medaglia ...

Karate - Mondiali 2018 : Mattia BUsato in finale per il bronzo nel kata - ottimo inizio dell’Italia : L’Italia inizia alla grande i Mondiali 2018 di Karate che sono incominciati oggi a Madrid (Spagna). La prima parte della giornata sorridi ai colori azzurri, i due nostri portacolori impegnati nel kata sono giunti fino alla zona medaglie e dunque potranno tornare sul tatami con l’obiettivo di salire sul podio della rassegna iridata di questo sport che sarà protagonista alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Mattia Busato contenderà la medaglia ...

Roma - Di Francesco : “Dobbiamo migliorare nel gioco. Di Paulo SoUsa non mi interessa” : Alla vigilia di una sfida che per la Roma si rivelerà importantissima al fine della qualificazione agli ottavi di Champions League, Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa. La Roma, reduce da due pareggi e una sconfitta in campionato, deve riprendersi in Champions come fatto nella gara dell’Olimpico contro il Cska: “Siamo arrivati un […] L'articolo Roma, Di Francesco: “Dobbiamo migliorare nel gioco. Di Paulo ...

Gb - Tony Blair nella bufera a caUsa del suo "vitalizio" : Tony Blair è divenuto recentemente bersaglio di forti critiche da parte dei media britannici a causa del suo ' vitalizio '. L'ex premier avrebbe infatti percepito finora milioni di euro di denaro ...

OLIMPIADI "DOPATE"/ I retroscena dello scontro Usa-Cio sul reintegro dei russi nella Wada - IlSussidiario.net : Questioni di soldi e potere nella faida per il controllo del sistema antidoping. Ricostruiti gli episodi di 6 anni di colpi bassi reciproci.

Midterm 2018 : le sfide più interessanti nelle elezioni Usa 2018 - : I duelli per conquistare i seggi alla Camera e al Senato corrono in parallelo a quelli per le cariche di governatore in 36 Stati. Occhi puntati su diversi candidati: le novità e le sorprese potrebbero ...

La caUsa della morte di Mac Miller nel rapporto del medico legale : La causa della morte di Mac Miller è oggi nota, la comunica TMZ. Il sito web ha consultato il rapporto del medico legale incaricato di effettuare l'autopsia sul corpo senza vita del rapper e rivelato le cause del suo decesso, avvenuto lo scorso mese di settembre. Per Mac Miller è stata fatale un'overdose accidentale dell'analgesico sintetico fentanyl, di cocaina e di alcol. Il medico legale scrive nel rapporto che Mac Miller è stato ...

Wang Qishan : La Cina vuole una soluzione 'comune accettabile' nella guerra commerciale con gli Usa : Con toni più morbidi di altri leader cinesi, Wang ha detto che 'la Cina è favorevole che tutti i Paesi abbandonino la mentalità da guerra fredda e la mentalità della politica di dominio', opponendosi ...

'AbUsava delle figlie della compagna per anni' - arrestato un uomo nel Casertano : Per anni avrebbe abusato sessualmente delle due figlie della sua compagna, potendo contare su un omert familiare alimentata soprattutto dalla paura delle vittime; solo quando terminata la relazione ...

Trump salva l'Italia nella guerra delle sanzioni tra Usa e Iran. Ma l'esenzione per Roma non sarà a costo zero : Alla fine, l'Italia c'è. È nel "G8" degli 8 Paesi che verranno esentati dalle sanzioni Usa a Teheran e che potranno temporaneamente continuare a importare petrolio dall'Iran. Gli altri Paesi sono Cina, India, Corea del Sud, Turchia, Grecia, Giappone e Taiwan. Ad annunciarlo sono il segretario di Stato Usa Mike Pompeo e il segretario al Tesoro Steve Mnuchin. La Grecia è l'unico altro Paese europeo momentaneamente esentato. ...

Russia : Uc RUsal aumenta vendite alluminio del 33 per cento nel terzo trimestre : Mosca, 05 nov 14:44 - , Agenzia Nova, - La società russa Uc Rusal, il secondo produttore di alluminio al mondo, ha pubblicato i risultati finanziari e operativi relativi al terzo... , Rum,