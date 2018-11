Usa | ministro giustizia si dimette su richiesta Trump

Usa - il ministro della Giustizia Sessions si dimette su richiesta di Trump : «Ringraziamo il procuratore generale Jeff Sessions per il suo servizio e gli auguriamo il meglio». Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha liquidato così il ministro della Giustizia Jeff Sessions, con cui da tempo era in rotta di collisione, annunciando che al suo posto andrà Matthew G. Whitaker, attuale capo dello staff dello stesso Sessi...

Secondo l'ex ministro Carlo Calenda i videogiochi sarebbero caUsa dell'anafalbetismo in italia : Carlo Calenda è l'ex ministro dello Sviluppo economico, nonché personaggio piuttosto attivo sui social network, in particolare su Twitter, dove non perde occasione per mostrare il suo personale punto di vista.l'ex ministro si è espresso anche in materia di videogiochi, manifestando senza fronzoli tutto il suo dissenso verso questo medium, nonstante in altri contesti si sia dimostrato promotore di un'industria digitale sempre più presente nel ...

Superstrada RagUsa Catania - attesa da 20 : incontro con Ministro : I parlamentari Lorefice e Ficara hanno partecipato ad incontro con il Ministro per il Sud. Tra gli argomenti la Superstrada Ragusa Catania.

La storia di Elizabeth delUsa dal decreto Salvini : “Sono in gabbia”. Il ministro risponde : Matteo Salvini ha risposto a Elizabeth, la ragazza peruviana in Italia da 18 anni, che gli ha scritto una lettera, perché si sente 'tradita' da suo decreto. "È stato ipocrita, perché in campagna elettorale ha continuato a ripetere che gli immigrati regolari erano suoi amici, che li avrebbe aiutati. La situazione per me, e per quelli come me, è frustrante. Mi sono ritrovata in una gabbia burocratica", ci ha spiegato al telefono.Continua a leggere

Stefano Cucchi - ministro Trenta : 'In tanti dobbiamo chiedere scUsa' : "Io credo che dobbiamo chiedere scusa in tanti, sono molti quelli che dovevano vedere e non hanno visto. C'è' stata disattenzione". Lo ha detto il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, al termine ...

Stefano Cucchi - la sorella Ilaria incontra ministro Trenta/ "Dobbiamo scUsarci - chi ha sbagliato pagherà" : Stefano Cucchi, la sorella Ilaria incontra ministro Trenta. Ultime notizie, la titolare della Difesa: "Dobbiamo chiedere scusa, chi ha sbagliato pagherà"(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 21:58:00 GMT)

Un ministro indiano si è dimesso dopo che più di 20 donne l’avevano accUsato di averle molestate : Mobashar Jawed Akbar, che nel governo indiano ricopre una carica paragonabile a quella di un viceministro degli Esteri, si è dimesso il 16 ottobre dopo che più di venti donne lo avevano accusato di molestie sessuali. Ieri Akbar aveva denunciato The post Un ministro indiano si è dimesso dopo che più di 20 donne l’avevano accusato di averle molestate appeared first on Il Post.

“Spese pazze” - la richiesta dell’accUsa : «3 anni e 4 mesi per il viceministro Rixi» : Il procedimento riguarda le spese in Regione sostenute con i fondi dei gruppi nel periodo compreso tra il 2010 e il 2012. Chieste le condanne anche per altri 21 tra ex e attuali consiglieri regionali.

Stefano Cucchi - Salvini : "Stato chiederà scUsa coi fatti"/ Ministro : "Non rispondo di cose accadute anni fa" : Stefano Cucchi, svolta dopo la testimonianza di Tedesco. Ultime notizie, i 2 carabinieri accusati dal collega “Sei un traditore". Arrivano le parole di Di Bernardo e D'Alessandro(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 11:44:00 GMT)

Caso Cucchi - il ministro M5s Barbara Lezzi chiede scUsa alla famiglia : alla fine le scuse del governo per la famiglia Cucchi sono arrivate. Non da Matteo Salvini ma dal ministro per il Sud Barbara Lezzi , del MoVimento 5 Stelle. Intervistata questa mattina da Massimo ...

Il ministro Tria ha incontrato a Bali il Segretario di Stato Usa Mnuchin : Nell'incontro bilaterale di stamattina con il Segretario al Tesoro USA, Steven Mnuchin, il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha illustrato lo spirito e i contenuti della manovra di bilancio per il 2019, mirata al rafforzamento della crescita economica italiana. Ha sottolineato la determinazione a ...

Tria a Mnuchin “Determinati a calo debito-Pil”/ Ultime notizie Bali - ministro incontra segretario tesoro Usa : Tria a Mnuchin “Determinati a calo debito-Pil”. Ultime notizie Bali, il ministro dell'economia ha incontrato il segretario tesoro USA: ecco cosa si sono detti i due(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 08:39:00 GMT)