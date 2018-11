Usa | i dem riconquistano la Camera

Usa - Camera ai democratici ma repubblicani più forti al Senato : Il responso delle urne consentirà all’opposizione a Donald Trump di recuperare il controllo di parte del Congresso e di meglio controllare e contrastare il Presidente. Ma la speranza di una “blue wave”, di un’ondata con i colori democratici che travolgesse la maggioranza parlamentare repubblicana e ripudiasse Trump si è frantumata sugli scogli dei successi conservatori al Senato e non solo...

Usa - California elegge governatore dem : 6.25 Con il 55,8% il dem Gavin Newsom ha battuto il businessman John Herman Cox ed è diventato il nuovo governatore della California, lo stato americano più ricco e potente. Ex sindaco di San Francisco,a lungo vice governatore della California, Newsom promette di inasprire la guerra a Trump su tutti i fronti. Carismatico, ricco, bello e mondano,qualcuno vede in lui un possibile candidato per la Casa bianca.

Usa - Trump blinda il Senato ma i dem prendono la Camera : La sfida di Donald Trump comincia in Indiana dove si sono chiusi i primi seggi. I dati inchiodano i democratici. Il repubblicano Mike Braun batte Joe Donnelly (61% delle preferenze contro il 35%) e indica la strada del nuovo Senato Usa. Come nota Repubblica, "Donnelly è il Senatore uscente e se dovesse essere scalzato da un repubblicano diventerebbe praticamente impossibile l'impresa democratica di strappare ai repubblicani i due seggi necessari ...

Usa : Senato resta ai Rep - Camera ai dem : 5.01 I repubblicani mantengono il controllo del Senato americano mentre alla Camera la maggioranza sarà dem.E' la proiezione dei principali media statunitensi, tra i quali Cnn, Abc e Fox. La Cnn prevede che ai democratici andranno 230 deputati e ai repubblicani 205, su un totale di 435. Per raggiungere questo risultato al partito dell' Asinello mancano solo 11 seggi rispetto a quelli che già controllava alla Camera. Devono ancora chiudere le ...

Usa - elezioni midterm 2018. Dem verso la conquista della Camera : È la notte delle elezioni di midterm negli Stati Uniti. Si rinnova l'intera Camera bassa, una parte del Senato (35 seggi) e si eleggono 36 governatori. Un test per il presidente Donald Trump dopo due anni dalla sua elezione. E secondo le proiezioni di Fox e Nbc i democratici dovrebbero la Camera, mentre i repubblicani dovrebbero mantenere il controllo del Senato.Testa a testa in Florida, dove per il seggio al Senato, il repubblicano Rick ...

Midterm - Usa alle urne : referendum su Trump. Dem favoriti - ma di poco : Fino a qualche mese fa, i democratici speravano di ripetere alle elezioni di oggi lo stesso en plein del 2006, quando un elettorato stanco del presidente repubblicano George Bush consegnò sia la ...

Elezioni midterm in Usa : i democratici cercano di conquistare la maggioranza alla Camera : Gli Usa tornano nuovamente al voto per le Elezioni di metà mandato. I cittadini statunitensi sono chiamati a eleggere i 435 membri della Camera dei rappresentanti, un terzo dei membri del Senato (35 in tutto su un totale di 100) e i membri dei parlamenti locali nonché 36 governatori su 50. I democratici cercheranno di conquistare la maggioranza alla Camera.Continua a leggere