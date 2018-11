Usa | fan contro Beyoncè per sconfitta Beto in Texas

Diasorin - Patent box e riforma fiscale Usa fanno lievitare gli utili : L'accordo sul Patent box e la riforma fiscale USA fanno lievitare i profitti di Diasorin nei primi nove mesi dell'anno. Il periodo si è chiuso con un un utile netto di 116,8 milioni di euro, in ...

"Le rivalità caUsano guerre che fanno morire di fame i bambini - come in Yemen" : E avverte che questa guerra grande, che oggi si combatte 'a pezzi' in tante zone del mondo, comincia dalle piccole cose, dalle piccole situazioni: 'La stessa guerra si fa a casa nostra, nelle nostre ...

Verissimo - Simona Ventura : ‘Sapevo dei tradimenti di Stefano Bettarini - sono in paUsa con Gerò’ : “Temptation Island ha cambiato un po’ anche me. Con Gerò non vivo un momento di riflessione, ma ho bisogno di attimo per fermarmi a pensare”. Queste le parole di Simona Ventura ospite a Verissimo, parlando della crisi che sta vivendo, dopo oltre otto anni d’amore, con Gerò Cattaneo. Reduce dal successo di Tempation island su Canale 5, in cui alcune coppie hanno messo alla prova il loro amore, anche la conduttrice del reality ha messo in ...

Usa : con l’aumento del livello dei mari crescono le “foreste fantasma” - avvelenate da fango e acqua marina [FOTO] : 1/13 ...

I migranti della "carovana" - tramite un'ong - fanno caUsa a Trump : I migranti della "carovana" che sta attraversando in questi giorni il Messico con l"obiettivo di raggiungere gli Usa hanno ufficialmente fatto causa al presidente Trump. Un"ong pro-migranti ha infatti presentato presso la Corte distrettuale di Washington, a nome dei componenti della "carovana", una "class action" contro il tycoon e altri esponenti dell"amministrazione federale.Il procedimento giudiziario è stato promosso dall"associazione Nexus ...

Dl Genova : Di Stefano - Pd chieda scUsa : Roma, 31 ott. (AdnKronos) - "Il Pd dopo aver lasciato l’Italia in macerie non si accontenta mai, ora fa pure ostruzionismo contro il decreto per aiutare Genova e i genovesi. Si dovrebbero solamente vergognare e chiedere scusa agli italiani”. Lo dice Manlio Di Stefano, deputato M5S e sottosegretario

Frana sull’A22 - due macchine bloccate da massi e fango vicino al Brennero : autostrada chiUsa : Una Frana si è abbattuta sulla corsia Nord dell'A22, poco prima del confine del Brennero, verso le 18 di domenica 28 ottobre. Secondo quanto si apprende, lo smottamento ha colpito la sede autostradale nei pressi delle località Colle Isarco e Ponticolo e ha coinvolto due macchine. Un ferito lieve, la zona è stata evacuata e le carreggiate sono chiuse in entrambi i sensi di marcia.Continua a leggere

Facebook Usa l’intelligenza artificiale contro la pedopornografia : in tre mesi ha cancellato 8 - 7 milioni di immagini di nudità infantile : Fra luglio e settembre Facebook ha cancellato 8,7 milioni di immagini di nudità infantile grazie all’aiuto dell’Intelligenza artificiale (AI), che passa al setaccio tutto il materiale pubblicato sul social network e segnala potenziali violazioni delle norme. Questa iniziativa fa parte dell’impegno dell’azienda nel contrastare la pedopornografia online e lo sfruttamento dei minori. Per un essere umano sarebbe impossibile ...

Cosa fanno negli Usa i "magnifici cinque" : i migliori giovani scienziati italiani : Cinque: due donne e tre uomini. Tutti sotto i quarantacinque anni e tutti con una insaziabile passione scientifica. Sono i 5 migliori scienziati italiani negli Usa e quest'anno si sono aggiudicati i ISSNAF Awards 2018, nell’ambito dell’Annual Event di ISSNAF (Italian Scientists and Scholars of North America Foundation), la fondazione che riunisce 4.000 scienziati italiani in Nord America e che ...

Benedetta Mazza/ Video - la showgirl confUsa sul suo rapporto con Stefano Sala (Grande Fratello Vip) : Benedetta Mazza e Stefano Sala sono sempre più vicini nella casa del Grande Fratello Vip 2018. Ma la showgirl ha ammesso di essere confusa sul loro rapporto.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 10:40:00 GMT)

Dasha Kina - fidanzata di Stefano Sala/ Confronto nella Casa a caUsa di Francesca Mazza? (Grande Fratello Vip) : Dasha Kina, fidanzata di Stefano Sala, entra nella Casa del Grande Fratello Vip 2018 per un Confronto: cosa sta accadendo tra il modello e Bendetta Mazza?(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 07:20:00 GMT)

Stefano Cucchi/ Video Le Iene : parla l'ex moglie di un carabiniere accUsato del pestaggio : Stefano Cucchi, Video Le Iene: parla l'ex moglie di un carabiniere accusato del pestaggio. “Quante glIene abbiamo date a quel drogato”, ha dichiarato a Pablo Trincia(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 21:30:00 GMT)

Stefano Cucchi - ministro Trenta : 'In tanti dobbiamo chiedere scUsa' : "Io credo che dobbiamo chiedere scusa in tanti, sono molti quelli che dovevano vedere e non hanno visto. C'è' stata disattenzione". Lo ha detto il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, al termine ...