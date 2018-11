USA | Facebook | 115 account bloccati legati a Russia

Elezioni USA - Facebook ha cancellato 115 account sospetti - : ... in fase iniziale, hanno identificato 30 account Facebook e 85 account Instagram che potrebbero essere coinvolti in comportamenti non autentici coordinati ha spiegato il capo della politica sulla ...

Facebook e Google accUSAte di continuare a raccogliere dati personali degli utenti di nascosto : Di recente sono state presentate due cause legali collettive contro Facebook e Google e in entrambe si sostiene che le aziende si impegnano in pratiche ingannevoli L'articolo Facebook e Google accusate di continuare a raccogliere dati personali degli utenti di nascosto proviene da TuttoAndroid.

Facebook USA l’intelligenza artificiale contro la pedopornografia : in tre mesi ha cancellato 8 - 7 milioni di immagini di nudità infantile : Fra luglio e settembre Facebook ha cancellato 8,7 milioni di immagini di nudità infantile grazie all’aiuto dell’Intelligenza artificiale (AI), che passa al setaccio tutto il materiale pubblicato sul social network e segnala potenziali violazioni delle norme. Questa iniziativa fa parte dell’impegno dell’azienda nel contrastare la pedopornografia online e lo sfruttamento dei minori. Per un essere umano sarebbe impossibile ...

Facebook Messenger si aggiorna - la versione 4 è molto più semplice da USAre : Facebook ha puntato tutto sulla semplicità d’uso con l’aggiornamento dell’app Facebook Messenger, che nelle prossime settimane verrà distribuito gradualmente a livello globale su tutti i dispositivi compatibili. La novità interessa tutti gli utenti che usano il social network sullo smartphone, anche per scambiare messaggi e fare chiamate e videochiamate con i propri contatti: tutte attività che avvengono tramite Messenger. Se ...

Anche Facebook Portal USA i dati degli utenti per pubblicità : Quando Facebook ha annunciato Portal , la sua risposta ad Amazon Echo Show e Google Home Hub, ha insistito sul fatto che il dispositivo non avrebbe raccolto e usato i dati dell’utente. Questa è stata una rivelazione sorprendente e gradita considerato che leggi di più...

La moglie incinta muore in un incidente caUSAto da un ubriaco : lui pubblica le foto da morta su Facebook : La moglie incinta muore travolta da un pirata della strada ubriaco insieme alla sua bambina e lui decide di pubblicare le foto su Facebook. Zach Kincaid ha perso due delle persone che più...

WhatsApp potrebbe presto essere USAto per recuperare l’account Facebook : WhatsApp e Facebook potrebbero risultare molto più connessi in un prossimo futuro grazie all'introduzione di una funzione di recupero dell'account del social network. L'articolo WhatsApp potrebbe presto essere usato per recuperare l’account Facebook proviene da TuttoAndroid.

Facebook USA il tuo numero e/o e-mail come target pubblicitario : Si tratta ancora di violazione della privacy, da parte di Facebook, quella che è stata scoperta e testata da Gizmodo insieme ai ricercatori della Northeastern University e della Princeton University. Il numero o la mail che fornisci per aumentare la sicurezza con l’autenticazione in due fattori e anche numeri o mail che non hai fornito al social sono utilizzati per fornirti “pubblicità mirata“. Facebook ci ricasca? No, ...

Sorpresa - Facebook USA il tuo numero a scopi pubblicitari : (Foto: Getty Images) Facebook ha confermato che i numeri di telefono forniti dai propri utenti per l’autentificazione a due fattori vengono utilizzati per la profilazione pubblicitaria, altra falla volontaria nel già martoriato muro della privacy. L’ammissione è arrivata in seguito a un lavoro di ricerca svolto da Alan Mislove, professore della facoltà di Scienze informatiche della Northeastern University di Boston e pubblicato dal sito ...