Usa | dallo spinello alla tassa hi-tech | i referendum Usa

Mutui - ecco come impatta l’aumento dei tassi caUsato dallo spread : l’aumento dello spread BTp-Bund oltre i 300 punti base sta avendo un impatto sui Mutui? La risposta è “ni”. Perché bisogna fare una netta distinzione tra chi sta già pagando un mutuo (quindi lo ha sottoscritto prima di maggio, quando sul mercato obbligazionario si è creata una mini-turbolenza) e chi invece si appresta adesso a stipularne uno...

Maltempo : conclUsa l’evacuazione di 193 persone dallo Stelvio : Si e’ conclusa alle 17 l’operazione di soccorso iniziata questa mattina alle 7 per il soccorso delle 193 persone rimaste bloccate negli alberghi del passo dello Stelvio a causa della forte nevicata che ha causato la chiusura delle due strade che portano al ghiacciaio. “La maggior parte – spiega Umberto Capitani, direttore della Sifas, la societa’ che gestisce gli impianti di risalita dello Stelvio – e’ ...

La prova del cuoco - tremenda accUsa a Elisa Isoardi dallo Chef Kumalé : 'Non vuoi ricette straniere' : Modi fantasiosi per finire sui giornali ce ne sono tanti. Quello di Chef Kumalè - al secolo Vittorio Castellani - è davvero bislacco. Mixa la politica alla televisione. Dopo anni nelle cucine dei programmi Rai, Castellani dice di voler chiudere i rapporti con La prova del cuoco per la presunta 'svolta sovranista' della trasmissione condotta ...

Tav - condanne a Torino : gli scontri del giugno 2015 a 4 anni dallo sgombero in Val SUsa e la pasionaria 73enne : Era il quarto anniversario dallo sgombero del campeggio No Tav, quello avvenuto nel 2011 con violenti scontri tra militanti e forze dell’ordine. Ed altri scontri avvennero quella domenica 28 giugno 2015, fatti condannati oggi dal Tribunale di Torino. Gli oppositori della Torino-Lione, abitanti della Val di Susa e appartenenti ai centri sociali, tornavano a manifestare in massa: appuntamento alle 10 di domenica, partenza dal forte di Exilles con ...

DECRETO GENOVA : IL PONTE SARÀ PAGATO DALLO STATO/ Ultime notizie : Autostrade esclUsa - pronta battaglia legale : DECRETO GENOVA: Autostrade esclusa ma dovrà pagare entro 30 gg. Ultime notizie, solo 30 milioni stanziati per il porto a fronte di una perdita stimata in 500 mln(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 08:29:00 GMT)

SPY FINANZA/ Il disastro che può arrivare dallo scontro Usa-Cina : Lo scontro tra Stati Uniti e Cina sul fronte commerciale potrebbe portare a una recessione nel 2019, scatenando quindi il panico sui mercati.