Usa | Camera ai democratici ma repubblicani più forti al Senato

Usa - i dem riconquistano la Camera : Trump perdere il controllo di uno dei due rami del Congresso ma il tycoon non sembra farne un dramma: «Un enorme successo. Grazie a tutti»

I Repubblicani perdono la Camera ma tengono il Senato Usa - Trump twitta : "Successo eccezionale - grazie a tutti!" : Mezza sconfitta per Donald Trump alle elezioni di Midterm che hanno visto un'elevata partecipazione al voto da parte dei cittadini statunitensi. I Repubblicani hanno perso il controllo della Camera ma hanno conservato la maggioranza al Senato Segui su affaritaliani.it

Usa - Trump blinda il Senato ma i dem prendono la Camera : La sfida di Donald Trump comincia in Indiana dove si sono chiusi i primi seggi. I dati inchiodano i democratici. Il repubblicano Mike Braun batte Joe Donnelly (61% delle preferenze contro il 35%) e indica la strada del nuovo Senato Usa. Come nota Repubblica, "Donnelly è il Senatore uscente e se dovesse essere scalzato da un repubblicano diventerebbe praticamente impossibile l'impresa democratica di strappare ai repubblicani i due seggi necessari ...

Usa : Senato resta ai Rep - Camera ai dem : 5.01 I repubblicani mantengono il controllo del Senato americano mentre alla Camera la maggioranza sarà dem.E' la proiezione dei principali media statunitensi, tra i quali Cnn, Abc e Fox. La Cnn prevede che ai democratici andranno 230 deputati e ai repubblicani 205, su un totale di 435. Per raggiungere questo risultato al partito dell' Asinello mancano solo 11 seggi rispetto a quelli che già controllava alla Camera. Devono ancora chiudere le ...

Usa - elezioni midterm 2018. Dem verso la conquista della Camera : È la notte delle elezioni di midterm negli Stati Uniti. Si rinnova l'intera Camera bassa, una parte del Senato (35 seggi) e si eleggono 36 governatori. Un test per il presidente Donald Trump dopo due anni dalla sua elezione. E secondo le proiezioni di Fox e Nbc i democratici dovrebbero la Camera, mentre i repubblicani dovrebbero mantenere il controllo del Senato.Testa a testa in Florida, dove per il seggio al Senato, il repubblicano Rick ...

Usa - repubblicani avanti in Senato ma rimane il nodo della Camera : La sfida di Donald Trump comincia in Indiana dove si sono chiusi i primi seggi. Il repubblicano Mike Braun è infatti avanti al candidato democratico Joe Donnelly (53,6% delle preferenze contro il 40,7%). Lo spoglio è appena iniziato con appena l'1% dei voti scrutinati in questa cruciale corsa per il controllo del Senato Usa. Senato che, per ora, sembra premiare i repubblicani, che controllerebbero 42 seggi contro i 23 dei dem. Ma, come detto, lo ...

Elezioni midterm in Usa : i democratici cercano di conquistare la maggioranza alla Camera : Gli Usa tornano nuovamente al voto per le Elezioni di metà mandato. I cittadini statunitensi sono chiamati a eleggere i 435 membri della Camera dei rappresentanti, un terzo dei membri del Senato (35 in tutto su un totale di 100) e i membri dei parlamenti locali nonché 36 governatori su 50. I democratici cercheranno di conquistare la maggioranza alla Camera.Continua a leggere

Midterm Usa - sondaggio : dem + 7% a Camera : 16.34 A due giorni dalle elezioni di Midterm, in Usa,i democratici mantengono il vantaggio nel voto per i rappresentanti alla Camera,ma la percentuale si assottiglia, secondo l'ultimo sondaggio Washington Post-Abc News. Il 50% degli elettori registrati preferisce i candidati democratici,contro il 43% di chi è schierato per i repubblicani. Il mese scorso, il margine era di 11 punti, rispetto ai 7 di oggi, e ad agosto era di 14 punti. Con il ...

Elezioni Usa - martedì il voto di Midterm. I democratici puntano alla maggioranza della Camera : martedì 6 novembre gli Stati Uniti vanno al voto per le Elezioni di metà mandato. Si rinnovano gran parte del Congresso e 36 governatori su 50. In ballo ci sono tutti i 435 seggi della Camera , United ...

Midterm - democratici avanti alla Camera/ Elezioni Usa - ultime notizie : sondaggi - Donald Trump al 47% : Usa, Elezioni di Midterm: meno due settimane. ultime notizie, prova cruciale per Trump: ecco cosa può accadere dopo il voto in programma il prossimo 6 novembre(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 19:19:00 GMT)

