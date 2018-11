: Gli Usa al voto per il Congresso e 36 governatori. Dal Texas alla California, le sfide da seguire #Midterms2018… - Agenzia_Ansa : Gli Usa al voto per il Congresso e 36 governatori. Dal Texas alla California, le sfide da seguire #Midterms2018… - TelevideoRai101 : Usa, California elegge governatore dem -

Con il 55,8% il dem Gavin Newsom ha battuto il businessman John Herman Cox ed è diventato il nuovodella, lo stato americano più ricco e potente. Ex sindaco di San Francisco,a lungo vicedella, Newsom promette di inasprire la guerra a Trump su tutti i fronti. Carismatico, ricco, bello e mondano,qualcuno vede in lui un possibile candidato per la Casa bianca.(Di mercoledì 7 novembre 2018)