Uomo trovato mummificato in casa | era morto da 10 mesi

Trovato con armi e droga in casa - arrestato possibile quarto Uomo della banda che pianificava l'azione criminale ai danni dell'imprenditore ... : La Polizia di Stato ha arrestato S. D. 33enne di Sorgono, residente a Tonara ma domiciliato a Cagliari, con precedenti penali. Il personale della Squadra Mobile e dell'UPGSP - Squadra Volante della ...

Edifici crollati a Marsiglia : trovato terzo corpo sotto le macerie - è un Uomo : Estratto dalle macerie degli Edifici crollati ieri mattina nel quartiere di Noailles, in pieno centro a Marsiglia , il corpo di una terza vittima, un uomo : lo ha confermato ad AFP il procuratore Xavier Tarabeux. Altri due corpi, di un uomo e una donna, erano stati trovati sotto le macerie stamattina. Secondo le autorità, tra cinque e le otto persone potrebbero essere rimaste sotto i detriti. Tra i dispersi anche una giovane italiana. L'articolo ...

È stato trovato il corpo di un Uomo sotto le macerie dei palazzi crollati a Marsiglia : I soccorritori hanno trovato il corpo di un uomo sotto le macerie dei due palazzi crollati lunedì a Marsiglia . Non si sa ancora con certezza quante altre persone potrebbero esserci sotto le macerie : ieri le autorità parlavano di 10 persone in

Maltempo - alluvione a Palermo : tragedia di Casteldaccia - ritrovato l’ Uomo scomparso con la figlia : I parenti hanno rintracciato Luca Rughoo e la figlia Emanuela: dei due si erano perse le tracce dopo la tragedia di Casteldaccia . Rughoo si è salvato perché era andato, con la figlia e la nipote Asia Giordano, a comprare dolciumi. Nella villa invasa dall’acqua l’uomo ha perso la moglie Monia Giordano, la madre Nunzia Flamia e il figlioletto Francesco di 3 anni. Al ritorno, quando si è reso conto della tragedia , è andato via sconvolto ...

Maltempo : trovato morto in un fiume Uomo disperso nel Bresciano : E' stato trovato morto nelle acque del Chiese, gonfiate dal Maltempo e dalla pioggia degli ultimi giorni, l' uomo disperso da lunedì nel Bresciano . Egidio Fontana, 85 anni, di Nozza di Vestone si era allontanato da casa lunedì sera per una passeggiata mentre imperversava il Maltempo . A lanciare l'allarme era stata la nipote che abita nell'appartamento sopra il suo. Dopo due giorni di ricerche senza esito da ...

Maltempo : Belluno - trovato nel torrente corpo Uomo disperso a Falcade : Belluno , 30 ott. (AdnKronos) - E' stato trovato oggi pomeriggio il corpo di un 61enne residente a Falcade nel bellunese. L' uomo risultava disperso . Ieri sera si era allontanato da casa a bordo della propria auto e non aveva più dato sue notizie alla famiglia. L'auto è stata ritrovata con il motore a

Maltempo Veneto - trovato un Uomo disperso a Falcade : è l’11esima vittima dell’allerta meteo : È stato ritrovato senza vita nelle acque del torrente Focobon, a Belluno, il corpo di un uomo disperso per il Maltempo. Si tratta di Ennio Piccolin, artigiano edile di 61 anni: è l'undicesima vittima italiana dell'allerta meteo. In tutta la provincia la situazione è ancora critica: il prefetto ha disposto anche per domani la chiusura delle scuole.Continua a leggere