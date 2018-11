Uomini e donne - dalla Spagna la soffiata choc a Maria De Filippi : una bruttissima storia di corna : dalla Spagna arriva un messaggio di avvertimento destinato a Maria De Filippi . La notizia di Ivan Gonzalez come tronista di Uomini e donne è arrivata oltralpe e la sua ex fidanzata, Ruth Basauri , ha ...

Uomini e Donne - volano schiaffi in studio. Maria De Filippi costretta a intervenire : Spettacolo impietoso quello andato in scena nell'ultima puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Maria De Filippi è stata costretta ad intervenire per calmare gli animi ed evitare che si arrivasse ...

Uomini e Donne - in studio volano schiaffi e manate : ecco cosa è successo : volano schiaffi, manate in faccia e non mancano avvicinamenti pericolosi a Uomini e Donne. Nelle puntate del trono over in onda il 5 e 6 novembre la tensione è cresciuta e non poco. Partendo proprio dall’ennesimo scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, la vamp vuole portare al centro dello studio la mummia (che secondo lei somiglia alla dama torinese) in versione giapponese. La Galgani si oppone, l’opinionista prova a prenderla ...

Uomini e Donne anticipazioni di oggi 7 novembre! Un giovane corteggiatore per Gemma : Le anticipazioni e il liveblogging delle 14.45 di mercoledì 7 novembre 2018 del dating show. Uomini e Donne è il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, in onda da...

Uomini e Donne - diretta della puntata del 7 novembre 2018 : Uomini e Donne è il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì a partire dalle ore 14:45. Nella trasmissione si alternano il Trono Classico, con i tronisti e i corteggiatori, e il Trono Over, con le Dame e i Cavalieri. Il gruppo degli opinionisti fissi è composto da Tina Cipollari, Gianni Sperti, Tinì Cansino, Mario Serpa e Jack Vanore. Uomini e Donne 2018-2019, anticipazioni 7 novembre 2018 Nuovo ...

Ascolti tv pomeriggio - 6 novembre 2018 : Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Vieni da me, Detto Fatto e Uomini e Donne hanno affrontato una nuova sfida. Chi ha vinto secondo gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, 6 novembre 2018? Nonostante la grande attenzione del pubblico il ‘triello’, come lo chiamerebbero gli autori de L’Eredità, ormai è diventato più che noioso. E’, infatti, sempre Maria De Filippi ad avere la meglio sui competitor. Rai 1, con Caterina Balivo, non è andato mai oltre i ...

Uomini e Donne Over : Le Confessioni di Gianluca Scuotto! : Gianluca Scuotto, nuovo protagonista di Uomini e Donne Over, in un’intervista ha svelato qualche dettaglio in più sulla sua vita privata ed ha ammesso… Gianluca Scuotto, nuovo cavaliere di Uomini e Donne Over, si racconta in un’intervista a tutto tondo! Gianluca Scuotto è da poco approdato nel people show “Uomini e Donne Over”. Il cavaliere in questione sembrava aver trovato un feeling particolare con Roberta, ma ...

Uomini e Donne anticipazioni : Gemma felice per un nuovo corteggiatore : Gemma Galgani corteggiata da un nuovo cavaliere a Uomini e Donne Gemma Galgani continua a fare conquiste a UeD e i suoi pretendenti sono sempre più giovani. Il terzo appuntamento settimanale con il Trono Over di Uomini e Donne, che andrà in onda oggi pomeriggio a partire dalle 14.45 su Canale5, vedrà protagonista proprio la dama di Torino. Gemma ritroverà il sorriso grazie all’ingresso di un nuovo corteggiatore arrivato appositamente per ...

Uomini e Donne - Ruth - ex di Ivan Gonzalez - avverte le corteggiatrici : 'Fate attenzione' : L'avventura di Ivan Gonzalez sul trono di Uomini e Donne deve ancora iniziare, ma sono gia' numerosi i Gossip che stanno circolando sul ragazzo e sul suo turbolento passato in Tv. Ruth Basauri, ex fidanzata del giovane e tronista della versione spagnola del format di Maria De Filippi, ha voluto mettere in guardia coloro che andranno a corteggiare l'ex tentatore al dating-show di Canale 5. Infatti, nel corso di un'intervista rilasciata a Il ...

Ivan Gonzalez di Uomini e Donne nei guai : la rivelazione di una sua ex : Uomini e Donne: Ivan Gonzalez nella bufera per le rivelazioni della ex Ivan Gonzalez dopo Temptation Island Vip è diventato il nuovo tronista del Trono Classico di Uomini e Donne. Insieme a lui c’è anche Andrea Cerioli, il quale ha fatto innamorare perdutamente a Temptation Alessandra Sgolastra. Comunque sia ormai i due, dopo l’esperienza nel reality show vip condotto da Simona Ventura, si sono ritrovati uno accanto all’altro a ...

Uomini e Donne - trono over : litigi - faccia a faccia - volano anche bottiglie | Video : Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. È stata una delle puntate più accese della stagione e in generale degli ultimi anni. Il confronto tra Denise e Caterina è stato infuocato e addirittura sono volate bottiglie verso il parterre femminile. Fortunatamente nessuna è stata colpita e la conduttrice Maria De Filippi ha richiamato all’ordine le dame e i cavalieri del trono over. La discussione è ...

Uomini E Donne - oggi una basita Maria De Filippi! Vola pure uno schiaffo - guarda il VIDEO : Puntate movimentate quelle del trono Over di Uomini e Donne di questa settimana. Dopo la lite sfiorata di lunedì 5 novembre tra l'opinionista Tina Cipollari e la dama di Torino, Gemma Galgani, oggi...

Uomini e Donne - Ivan Gonzalez : le rivelazioni dell'ex fidanzata sul nuovo tronista : È già stato seduto sulla poltrona rossa del tronista, ma la sua esperienza non si è conclusa nel modo migliore. Ivan Gonzalez, tentatore di Valeria Marini a Temptation Island e nuovo protagonista al fianco di Andrea Cerioli a Uomini e Donne, ha dovuto abbandonare la versione iberica del dating show, Mujeres y Hombres. Il modello avrebbe infatti avuto altre relazioni durante il periodo di registrazione della trasmissione in onda su ...