Una Vita anticipazioni | VICTOR assume ANTOÑITO a LA DELICIOSA!

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Novità lavorative per il giovanePalacios (Alvaro Quintana) nelle prossime settimane di Una. Come abbiamo avuto occasione di anticipare ai nostri lettori, il ragazzo non troverà più l’appoggio del padre Ramon (Juanma Navas) e dovrà rimboccarsi le maniche per risolvere i guai che si sarà procurato con le sue stesse mani. Facciamo quindi il punto della situazione per capire come evolverà la storyline… Dando uno sguardo allesi scopre che Arturo Valverde (Manuel Regueiro) sfideràa duello: certo che il ragazzo abbia portato avanti la truffa legata agli affari in borsa, il Colonnello darà al Palacios junior un mese di tempo per restituirgli tutto il denaro che gli ha estorto! Il giovane, visto che non saprà in che maniera ottenere il denaro, penserà di darsi alla fuga nel momento in cui un terremoto devasterà l’intero quartiere di Acacias ma ...