Una super ambulanza per l' ospedale di Assisi Il mezzo è progettato per agire negli

Lotto e SuperEnalotto : il colpo grosso (ancora) non c'è - ma due fortUnati fanno festa : I numeri dell'ultima estrazione, quella di martedì 6 novembre 2018. Due "5" a Trento e a Palermo: ecco la combinazione...

Le reazioni a Diablo Immortal sono fuori controllo : Una petizione per cancellarlo supera le 33.000 firme : Reagire in maniera negativa all'annuncio di un gioco è più che legittimo e lo sono anche le critiche ma quanto sta accadendo con Diablo Immortal sfiora l'isteria di massa. I fan sono scettici a priori e in questo non c'è nulla di nuovo o di particolarmente strano ma le accuse che stanno piovendo sul groppone a Blizzard nonostante le ultime dichiarazioni della compagnia lasciano sotto molti aspetti basiti. Blizzard ha più volte confermato che ...

Panigale V4 R : Ducati mette in strada Una vera Superbike : Ducati anticipa EICMA e presenta la nuova Panigale V4 R, una vera Superbike stradale, base di partenza delle Ducati Superbike ufficiali del Campionato Mondiale 2019. La Panigale V4 R è la moto di serie più potente mai realizzata dall’azienda di Borgo Panigale ha dichiarato alla presentazione Claudio Domenicali. Panigale V4 R: Superbike da strada Se il nome Ducati non dovesse bastare a far capire di che pasta è fatta la Panigale V4 R, basta ...

Keita : 'Col Barca serve Una personalità super' : MILANO - 'All'andata non è stato semplice, domani dobbiamo fare una partita di tanta personalità, essere consapevoli dei nostri mezzi: solo così possiamo fare male al Barcellona. Noi siamo una squadra ...

Hispano Suiza - Al Salone di Ginevra 2019 con Una supercar elettrica : L'edizione 2019 del Salone di Ginevra ospiterà il ritorno di uno storico marchio del passato, la Hispano Suiza. Fondato in Spagna nel 1904 e già tornato alla ribalta con una serie di concept tra il 2000 e il 2002 senza seguito produttivo, il brand è ora pronto a riprendere l'attività grazie al Grup Peralada e a Miguel Suqué Mateu, pronipote del fondatore e presidente della Hispano Suiza Fábrica de Automóviles. Segue il trend delle sportive ...

Elena Santarelli parla della malattia del figlio a Domenica In : "Non sono Una supermamma" : Nella puntata di ieri di Domenica In ha fatto la sua comparsa Elena Santarelli, da poco tempo opinionista del programma Italia Sì di Marco Liorni al fianco di Rita Dalla Chiesa e Platinette, ma che sta facendo parlare molto di sé per il coraggio con il quale affronta la malattia del figlio Giacomo, colpito da un tumore.Ha esordito l'ex isolana: Giacomo sta bene, ma continuiamo a fare le chemio, non sono ancora finite.Il suo modo di ...

Rummenigge : «Superlega? Non c’ è mai stata Una trattativa» : L' a.d. del Bayern minaccia azioni legali e ribatte alle indiscrezioni di Football Leaks: «Piena adesione ai tornei Uefa» L'articolo Rummenigge: «Superlega? Non c’ è mai stata una trattativa» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - Cutrone ha Una media-gol super : così allontana l'ombra di Ibrahimovic : Stefano Cantalupi, nell'articolo sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, analizza la situazione del 20enne attaccante comasco, chiamato ogni volta a dimostrare di meritarsi uno spazio importante. ...

Crozza-Minniti : “Sono un supereroe del cazzo… Se vuole che faccia Una cosa non me la chieda” : Nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove Crozza/Minniti inizia l’intervista con un perentorio “Se vuole che risponda alle domande, non me le faccia”… “Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com L'articolo Crozza-Minniti: “Sono un supereroe del cazzo… Se vuole che faccia una cosa non me la chieda” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Bomba sul calcio : l’Uefa avrebbe pagato i club più ricchi per evitare la nascita di Una Superlega : La Uefa avrebbe pagato i più grandi club europei, tra cui Juve, Milan, Real Madrid e Bayern Monaco, per evitare che creassero una Superlega destinata a far sparire le competizioni nazionali ed europee. I vertici della confederazione avrebbero anche chiuso un occhio nei confronti del Paris Saint-Germain e del Manchester City che avevano ampiamente s...

Inter-Genoa - Juric : “Poco tempo per riposare - con l’Inter serve Una prestazione super” : Il Genoa, reduce dal ko contro il Milan, cerca una reazione domani con l’Inter e Juric sprona i suoi a fare meglio rispetto mercoledì, quando il Grifone ha ceduto agli uomini di Gattuso soltanto al 91′. Il tecnico croato ha lodato il lavoro del collega Spalletti, capace di dare un’impronta netta ai nerazzurri: “Non c’è stato tempo di rilassarci. Dobbiamo fare una partita super per fare punti contro ...