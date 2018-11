Una mano dalle stelle | V edizione In aiuto ai minori vittime di violenza

Una fibbia a forma di bomba a mano ha causato l’evacuazione delle principali stazioni ferroviarie di Barcellona e Madrid : Mercoledì mattina la polizia spagnola ha evacuato le principali stazioni ferroviarie di Barcellona e Madrid dopo che la fibbia di una cintura a forma di bomba era stata scambiata per una vera bomba durante un controllo dei bagagli. L’allarme, poi

La Juventus dà Una mano al Milan : Benatia in rossonero a gennaio : La sinergia sul mercato tra il Milan e la Juventus è sempre stata abbastanza forte negli anni e in estate i due club sono stati grandi protagonisti di un clamoroso scambio. Gonzalo Higuain e Mattia ...

Il treno 'contromano' e il pendolare arrabbiato : Una cassetta degli attrezzi per scrivere di treni : ... in un incontro che si propone come una "cassetta degli attrezzi" per i giornalisti che si occupano di trasporti, di cronaca, ma anche di economia. Il panel nella sala F di Camera di Commercio, ...

Manovra - Dombrovkis : Serve Una correzione sostanziale : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Navigazione con Una sola mano su Honor 10 GT : arrivano le gesture : Si fa ancora più interessante il buon Honor 10 GT, che sta accogliendo il sistema delle gesture per facilitare la gestione del dispositivo con una sola mano. Nel momento in cui si è in modalità full-screen, ed in assenza dei tasti di Navigazione, basterà far scorrere il dito verso l'alto dal basso per fare ritorno alla schermata principale, scorrere verso il lato sinistro o destro per fare ritorno all'attività precedente o successiva rispetto a ...

Manovra - Moscovici : "Ci aspettiamo Una risposta forte e precisa" : Così il ministro dell'economia Giovanni Tria al suo arrivo all'Ecofin a chi gli chiedeva quali saranno i prossimi passi."Dobbiamo spiegare alla Commissione, ma non posso anticipare ora la risposta" ...

GF VIP : Giulia Salemi afferma che tra lei e Francesco Monte “c’è Una calamita” nonostante lui abbia tirato il freno a mano : Coccole, baci, brindisi e anche qualche bisticcio: così era iniziata la notte in suite di Francesco Monte e Giulia Salemi al Grande Fratello Vip. I telespettatori e i fan del reality hanno seguito attentamente la serata sperando in qualche colpo... L'articolo GF VIP: Giulia Salemi afferma che tra lei e Francesco Monte “c’è una calamita” nonostante lui abbia tirato il freno a mano proviene da Gossip, News, VIPs, ...

Manovra : l'Italia cerca il dialogo - l'Ue lavora a Una procedura d'infrazione "accettabile" : Il ministro Tria prova a rassicurare l'Ue: "La Manovra non cambia, prevediamo che il debito scenderà"

Ue - Dombrovskis : 'Serve Una correzione considerevole alla Manovra italiana' : "La Ue è impegnata in una discussione con l'Italia e spera di raggiungere un risultato costruttivo, c'è qualche margine, ma val la pena notare che il bilancio italiano devia in misura considerevole ...

