Una giornata veloce a Milano | Vodafone accende il 5G

Serie A - Giudice Sportivo : Una giornata a Stulac e Meitè : ROMA - Rese note le decisioni del Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 6 ...

Calcio a 5 - i migliori italiani della sesta giornata di Serie A : Molitierno Una saracinesca - Spampinato da sogno : Andata in archivio la sesta giornata del campionato italiano di Calcio a 5 di Serie A. Valutiamo quali sono stati gli azzurri che meglio si sono espressi in questo turno. FRANCESCO Molitierno (LOLLO CAFFE’ NAPOLI): Una vera ed autentica saracinesca nel match del PalaCercola. La capolista Acqua&Sapone Unigross, che non aveva mai conosciuto la sconfitta, ha impattato contro il muro eretto dal portiere della Lollo Caffè e della Nazionale. ...

MotoGP - Guido Meda : 'Una giornata pazzesca' : La giornata pazzesca è quella di Pecco Bagnaia campione del mondo della Moto2, il primo titolo mondiale dell'era Sky, chiudendo terzo nella gara della prima vittoria mondiale di Luca Marini che di ...

Serie A - infortUnati e squalificati dell’11a giornata : Il campionato di Serie A arriva all’11a giornata. Ecco squalificati e infortunati partita per partita Napoli-Empoli Napoli infortunati: Verdi (distrazione muscolare, rientro per la 12a giornata); Chiriches (rottura del crociato anteriore, rientro per gennaio); Younes (rottura tendine di Achille, rientro per dicembre) squalificati: Nessuno Empoli infortunati: Rodriguez A (problema fisico) squalificati: Nessuno Inter-Genoa Inter ...

MotoGp – Dovizioso soddisfatto a Sepang : “è stata Una giornata produttiva - ecco perchè sono contento” : Andrea Dovizioso analizza con soddisfazione la sua prima giornata di prove libere sul circuito di Sepang in vista del Gp della Malesia che si disputerà domenica E’ terminata con sensazioni positive la prima giornata di prove libere del Gp della Malesia. Se Jorge Lorenzo ancora cerca di capire se riuscirà a portare a termine il weekend di gara di Sepang in sella alla sua Desmosedici Gp o se dovrà cedere il suo posto a Michele Pirro, ...

Cina - Tardelli non rispetta l'inno : sospeso Una giornata - : L'attaccante brasiliano, Diego Tardelli , è finito al centro della cronaca nelle ultime ore per essere stato sospeso per una giornata in Cina per non aver rispettato l'inno nazionale. Il giocatore è stato acquistato dallo Shandong Luneng nel gennaio 2015, versando 5,...

Diego Tardelli si tocca il viso durante l'inno. La federazione cinese lo squalifica per Una giornata : Si è toccato il viso durante l'inno cinese e per questo è stato squalificato. Vittima è il centrocampista brasiliano Diego Tardelli, dello Shandong Luneng.Il regime comunista ha approvato una legge l'anno scorso per punire severamente le persone che non rispettano l'inno cinese, e Tardelli non è la prima figura di spicco a essere punita. Il 33enne Tardelli stava guardando in basso e si sfregava il viso con la mano ...

Serie BKT decima giornata quinta sconfitta per il Crotone contro il Lecce grazie ad Una disattenta difesa : Lecce 1 Crotone 0 Marcatori: Venuti 36° Lecce (4-3-1-2): Vigorito, Venuti, Meccariello, Marino, Calderoni, Tabanelli, Arrigoni, Petriccione, Mancosu

Serie A Torino - Una giornata di squalifica per Mazzarri : ROMA - Tre calciatori e un allenatore squalificati per un turno in Serie A. Così ha deciso il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della decima giornata di campionato. ...

Maltempo Benedetta Parodi : “Una giornata terribile”. Albero cade vicino casa sua : Benedetta vittima del Maltempo: il suo drammatico racconto Ieri è stata una giornata davvero molto difficile per la maggioranza dei cittadini italiani. Il motivo? L’Italia da Nord a Sud è stata colpita da un’incredibile perturbazione, che ha creato molti disagi, ma ha anche fatto tanti danni e alcune vittime. A proposito del Maltempo, Benedetta Parodi ha voluto testimoniare in prima persona su instagram cosa è successo ieri a Milano. ...

'Miraggi e raggiri' - ma ora Romadicebasta. Una giornata contro la Raggi in Campidoglio : Sabato mattina sotto al Marc'Aurelio migliaia di cittadini hanno protestato contro la mala gestione della Capitale da parte dell'amministrazione grillina del sindaco grillino Virginia Raggi. Qui l'...

Probabili formazioni Serie B / Dubbi - mosse e scelte : Bovo è infortUnato (9^ giornata) : Probabili formazioni Serie B: le mosse e i Dubbi degli allenatori per gli schieramenti attesi in campo nella nona giornata della cadetteria. Ecco tutti gli squalificati.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 13:31:00 GMT)

Serie A : infortUnati e squalificati della 10a giornata : Arriva la 10a giornata del campionato di calcio di Serie A. Ecco infortunati e squalificati. Atalanta-Parma Atalanta infortunati: Masiello A (lesione muscolare, rientro per la 12a giornata); Tumminello (lussazione gomito, rientro metà novembre) squalificati: Nessuno Parma infortunati: Grassi (problema fisico, rientro inizio novembre); Dimarco (problema muscolare, rientro inizio dicembre); Dezi (lombalgia, rientro per fine ottobre); Sierralta ...