Ultima gaffe all' Eredità | «Si cucina sbattendo le uova» La risposta lascia di stucco

L'Ultima gaffe di Di Maio : chiede di Matera al governatore della Puglia : Che Luigi Di Maio non sia nuovo alle gaffes lo sapevamo da tempo. Già in passato aveva dimostrato qualche difficoltà con la geografia, confondendo Cile e Venezuela. Ora il vicepresidente grillino del Consiglio torna nel mirino del web per un altro scivolone: avrebbe confuso la Puglia e la Basilicata.In visita nel tacco dello Stivale, Di Maio ha incontrato il presidente pugliese Michele Emiliano e passeggiando con lui davanti alla telecamera gli ...