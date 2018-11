Uccisa e fatta a pezzi | nel diario di una sedicenne la pista del rito satanico

Uccisa e fatta a pezzi da una setta : dopo 15 anni risolto il giallo sulla scomparsa di Imane Laloua : Appartengono a Imane Laloua i resti umani trovati ben 12 anni fa da un camionista in un bosco vicino all'autostrada A1: la ragazza era scomparsa nel nulla tre anni prima. Forse a ucciderla e farla a pezzi furono i componenti di una setta satanica attiva in Toscana nel 2006. Indaga la Procura di Firenze.--Sono serviti dodici anni, ma finalmente è stata accertata la verità sulle ossa umane trovate nel lontano 2006 in sacchi gettati in un piccolo ...