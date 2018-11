UBI Banca | utile netto vola al top di dieci anni

UBI Banca - Marshall Wace amplia la posizione ribassista sul titolo : La Consob rende noto che Marshall Wace , dal 2 novembre, ha ampliato lo short selling su UBI Banca dall'1,94% al 2,02%. Intanto a Milano, seduta decisamente positiva per il gruppo Bancario italiano , ...

Piazza Affari : exploit di UBI Banca : Brillante rialzo per il gruppo Bancario italiano , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,69%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che UBI ...

UBI Banca - al processo si decide se il grande accusatore sarà parte civile. Il giallo della sua lettera con richiesta danni : Attorno a Ubi Banca il clima è tutto fuorché sereno. L’istituto, i suoi vertici e il banchiere Giovanni Bazoli sono sotto processo per ostacolo agli organismi di vigilanza e per indebite influenze sull’assemblea del 2013 che portò la lista sostenuta dalle due associazioni, la bergamasca Amici di Ubi Banca e la bresciana Associazione Banca lombarda e piemontese, a ottenere la maggioranza dei voti e a nominare Andrea Moltrasio alla presidenza del ...

UBI Banca - Massiah : "2018 si chiuderà meglio del 2017" : "Salvo sorprese, e io spero che non ce ne siano altre oltre a quelle che abbiamo già visto, diciamo che dovremmo riuscire a chiudere il 2018 meglio dello scorso anno". Lo ha dichiarato Victor Massiah ,...

UBI lancia il sito Arte UBI Banca : ... Parallelamente al sito, è stato lanciato anche il canale Instagram @ArteubiBanca, concepito e organizzato per rendere particolarmente "vicino", quasi "vivo", il mondo dell'Arte di UBI Banca.

UBI Banca emette il Social Bond "Comunità per Calcit Arezzo" : UBI Banca annuncia l'emissione di un nuovo prestito obbligazionario solidale , Social Bond, "Social Bond UBI Comunità per Calcit Arezzo", per un ammontare complessivo di ' 5.475.000. L'istituto di ...

UBI Banca - Marshall Wace incrementa le vendite : La Consob comunica che Marshall Wace , dal 22 ottobre, ha ampliato lo short selling su UBI Banca dall'1,62% all'1,73%. Intanto in Borsa si registra un frazionale ribasso per UBI Banca , che scambia ...

UBI Banca - PDT lima le posizioni corte sul titolo : PDT Partners , dall'11 ottobre 2018, ha alleggerito le posizioni corte su UBI Banca , dallo 0,53% allo 0,48%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle posizioni nette corte.

UBI Banca - Consigliere di Sorveglianza Guerini rassegna le sue dimissioni : Lorenzo Renato Guerini ha rassegnato le dimissioni come Consigliere di Sorveglianza di UBI Banca . Lo annuncia il gruppo Bancario che spiega che Guerini lascia per "ragioni personali".

Borsa Italiana oggi/ UBI Banca a -6 - 1% - Recordati a +0 - 9% (8 ottobre 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi la settimana inseguendo i 20.500 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 15:51:00 GMT)

UBI Banca - concluso buyback Piano incentivazione di lungo e breve termine : UBI Banca comunica che si sono conclusi i programmi di acquisto di azioni proprie riguardanti l'acquisto di azioni proprie al servizio del Piano di incentivazione di lungo termine 2017-2019/20 per il ...

UBI Banca e Confindustria rinnovano l'accordo sulle imprese : Il Piano Industria 4.0 ha dimostrato la sua efficacia sull'economia reale e ha contribuito a far ripartire crescita e investimenti. Dobbiamo proseguire su questa strada e le aziende, attraverso la ...

BORSA ITALIANA OGGI/ UBI Banca a -3 - 5% - Unicredit a -2 - 8% - 2 ottobre 2018 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca di tenersi sopra i 20.500 punti. Previsti diversi dati macroeconomici in agenda.