Tumore dell’ovaio | terapie personalizzate e più efficaci con analisi approfondite del DNA

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Cresce in Italia il numero di donne che ogni anno sono colpite da. Per il 2018 sono attesi 5.200 nuovi casi e si registra un aumento del 7% dal 2013 ad oggi. Si tratta di una malattia insidiosa anche perché otto volte su dieci viene diagnosticata in fase avanzata. Negli ultimi anni ci sono state novità terapeutiche, guidate damolecolari, che ci fanno sperare in un aumento significativo della sopravvivenza delle pazienti affette da questa malattia. Le indagini molecolari si avvalgono di tecnologie sempre più avanzate bioinformatiche complesse. Le ultime novità di questa branca della scienza, e le sue applicazioni nella pratica clinica oncologica, sono presentate oggi a Milano durante il convegno “NGS to NGO: Next Generation Sequencing to Next Generation Oncologists”. L’evento si svolge all’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri ed è ...