Tumore alla prostata | uomini italiani sempre più a rischio perché poco informati e

Una speranza per Luca Cardillo : vola negli Usa per salvarsi dal Tumore maligno alla gamba : Un sogno che è diventato realtà solo grazie alla generosità dei lettori che in queste settimane hanno donato la bellezza di oltre 300mila euro. Un viaggio molto costoso: dal volo di quasi 100mila euro alla visita di 23mila euro passando per il costo di un'eventuale operazione alla gamba. Una gara di solidarietà che ha permesso a Luca di tornare a sperare e sorridere.Continua a leggere

Allarme dei medici - le pillole per la pressione "aumentano il rischio di Tumore ai polmoni" : Le pillole per la pressione del sangue potrebbero avere un terrificante effetto collaterale: aumenterebbero infatti il rischio di tumore ai polmoni. E' quanto rivela una ricerca della McGill University di Montreal, in Canada, che ha di conseguenza chiesto la possibilità di "ulteriori studi, con foll

Tumore della prostata : darolutamide è risultata efficace in uno studio nei pazienti non metastatici resistenti alla castrazione : Una nuova molecola non steroidea, darolutamide, ha aumentato significativamente la sopravvivenza libera da metastasi (MFS) rispetto al placebo in pazienti affetti da Tumore della prostata resistente alla castrazione non metastatico (nmCRPC). Lo dimostra lo studio di Fase III ARAMIS (Androgen Receptor inhibiting Agent for MetastatIc-free Survival), che ha raggiunto il suo obiettivo primario. Il profilo di sicurezza e tollerabilità di darolutamide ...

Tumore alla prostata - il 31 per cento degli uomini over 50 non fa controlli : Nonostante le campagne di prevenzione il Tumore alla prostata non fa paura agli uomini: nemmeno al 31 per cento di maschi over 50, i più a rischio per lo sviluppo della malattia, anche nelle forme più gravi, che lo ritengono poco pericoloso così da abbassare la guardia sull'informazione, insufficien

Tumore alla laringe : ora sarà possibile diagnosticarla precocemente grazie ad un semplice kit : Un kit di biopsia liquida, meno invasiva di quella chirurgica, che consente di scovare tra i liquidi fisiologici del nostro corpo, saliva e sangue, frammenti genici, micro-RNA (costituiti da circa 20-25 nucleotidi), che fungono da marcatori tumorali del carcinoma della laringe, permettendo una diagnosi precoce oltre che un monitoraggio costante durante l’evoluzione. Il kit sarà disponibile da gennaio 2019 all’Ospedale ...

Storie Italiane - Rosanna Banfi e il dramma del Tumore dalla Daniele : 'Non ho fatto niente' - lacrime in studio : Ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane su Raidue, Rosanna Banfi racconta con sincerità il dramma della battaglia, vinta, con il tumore : 'Non mi fate passare come un'eroina, perché non c'è ...

Genoa : Bessa da brividi - dedica il gol alla mamma che ha sconfitto un Tumore : dedica il gol alla mamma guarita dal tumore Daniel Bessa, l’autore dell’1-1 del Genoa contro la Juventus. “Ieri era il giorno internazionale del cancro al seno, sei anni fa mia mamma l’ha sconfitto e oggi era qui – ha detto il giocatore rossoblù ai microfoni di Sky -. Dedico a lei la rete”. Quella di questa sera è stata la quarta rete in serie A del brasiliano naturalizzato italiano. “I bianconeri ...

Elisa Isoardi ho scoperto di avere un Tumore alla gola : Elisa Isoardi ha raccontato il suo incubo più grande, quando ha scoperto di avere un tumore, lo ha fatto in un intervista: «Ho scoperto di avere un tumore». E’ quello che ha detto al settimanale “DiPiù”, la conduttrice de “La prova del cuoco”, raccontando i terribili momenti della scoperta di un tumore alle corde vocali. «Era un grosso polipo che stava compromettendo la mia corda vocale destra. Il dottore mi ha detto che ...

Tumore alla prostata - la nuova terapia laser che preserva la funzionalità minzionale ed erettile : Una nuova terapia che non darà problemi minzionali ed erettili per chi soffre di Tumore alla prostata. Una sorveglianza quattro volte più attiva nei tumori allo stadio iniziale e con parametri pronostici favorevoli; una terapia fotodinamica, innovativa e mininvasiva, che tramite un laser non termic

Tumore alla prostata : presto sarà disponibile anche in Italia una nuova terapia laser : presto anche nel nostro paese sarà disponibile una nuova terapia laser per la cura del Tumore alla prostata, una nuova metodologia terapeutica poco invasiva che consentirà di eliminare o di far regredire il Tumore prostatico ad uno stadio tale in cui sarà possibile evitare cure successive ai pazienti, per i quali poi sarà sufficiente una semplice sorveglianza attiva. Questa innovativa terapia, fotodinamica e mini-invasiva, si basa su di un laser ...

Roma : a Villa Tiberia Hospital una giornata dedicata alla prevenzione del Tumore al seno : 52.800: questo il numero dei nuovi casi di tumore al seno in Italia solo nell’ultimo anno. Il Ministero della Salute, attraverso il report dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica e dell’Associazione Italiana Registri Tumori, ha presentato numeri che evidenziano ancora di più l’importanza della prevenzioni, con controlli, screening e visite specialistiche per combattere la patologia tumorale più diffusa nella penisola. “La ...

Vaccino per Tumore al collo dell'utero / L'Australia pronto a dire addio al cancro alla cervice uterina : In Australia lanciato uno studio che racconta come esista un Vaccino in grado di sconfiggere il tumore al collo dell'utero. Sarà dunque questo il primo paese a superare la patologia.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 16:41:00 GMT)

Giorgia Greco - bambina senza una gamba per un Tumore/ Promessa della ginnastica “Oggi volo come una farfalla” : Giorgia Greco, bambina senza una gamba a causa di un tumore: oggi sogna di entrare nella Nazionale di ginnastica artistica ritmica, la sua storia a La vita in diretta.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 17:25:00 GMT)