stanotte. Grazie a tutti!". Con questo breve tweet, il presidente, ha salutato le elezioni di midterm che, secondo le proieioni, hanno visto i Repubblicani perdere il controllo della Camera ma mantenere quello del Senato. Per la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders la cosiddetta 'Onda azzurra' dei democratici non c'è stata e assomiglia più ad "una increspatura ma certamente non penso che sia una onda blu", ha aggiunto, sottolineando che l'agenda del presidente non cambia.(Di mercoledì 7 novembre 2018)