Trump perde la Camera | mercati europei ai massimi di tre sedute

Trump vince? L'Orso va in letargo Ma se perde - Wall Street scende : Investitori prevedono che i Democratici vincano alla Camera e i Repubblicani al Senato, se però tenessero entrambi i rami del parlamento il rally di fine anno potrebbe essere anticipato

Elezioni midterm Usa 2018 - gli scenari. Cosa succede se Trump 'perde' : C'è però da dire che moltissimi dem verrebbero eletti in distretti che storicamente, per quanti riguarda alcuni temi, come il commercio e l'economia, hanno posizioni vicine a quelle del presidente. ...

La pornostar perde la causa per diffamazione contro Trump : La pornostar Stormy Daniels ha perso la causa per diffamazione avanzata contro il presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump per episodi avvenuti nel 2011La pornostar, di nome Stephanie Clifford (nome d'arte di Stormy Daniels) aveva denunciato l'attuale presidente dopo che questi aveva bollato come "truffa" l'accordo di riservatezza che la stessa avrebbe firmato in cui si impegnava a non divulgare particolari della presunta relazione ...

Trump bombarda la "sua" Fed per non perdere la poltrona : Per poterlo fare, occorre che i tassi siano almeno al 4%, in modo da poterli tagliare e rimettere l'economia in carreggiata. Ma è inoltre probabile che Powell stia cercando di governare lo ...

La Bce spiega perché è Trump a perdere la - sua - guerra commerciale : Powell poi avverte: ''Al momento la Fed non vede effetti sull'economia dalla politica commerciale. Ma dazi diffusi nel lungo termine possono essere negativi per gli Stati Uniti''. Che sia la ragion ...

